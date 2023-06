Incidente Lamborghini Roma, c’è supertestimone/ 20enne salita sul SUV 1 km prima dello scontro

Spunta una supertestimone in merito all’incidente di Casal Palocco, periferia sud di Roma, fra una Lamborghini Urus e una Smart Four For, e che ha visto la morte del piccolo Manuel Proietti di soli 5 anni. Stando a quanto scrive stamane il Corriere della Sera, si tratterebbe di una giovane 20enne di nome Gaia Nota. La ragazza si trovava nell’abitacolo, nel sedile accanto a quello di Matteo Di Pietro, il 20enne alla guida attualmente indagato per omicidio stradale e lesioni. Il quotidiano di via Solferino fa notare come la presenza della ragazza sia stata quasi casuale visto che la giovane sarebbe salita sul mezzo a circa un chilometro dall’impatto, e su richiesta dello stesso Di Pietro, scrive ancora il Corriere della Sera.

Per i carabinieri si tratta di una testimonianza chiave ed è per questo che stanno facendo affidamento sulla memoria fotografica della giovane per ricostruire con esattezza quanto accaduto. In particolare si vuole cercare di comprendere dinamica, velocità e cause dell’incidente, ad esempio, se vi siano state delle interferenze fra chi era alla guida e chi riprendeva la scena. Quella della supertestimone va ad aggiungersi ad un’altra ventina di testimonianze raccolte in questi giorni dai carabinieri, tutte trascritte e messe a verbale.

INCIDENTE LAMBORGHINI ROMA, C’È SUPERTESTIMONE: RACCOLTA ANCHE TESTIMONIANZA DI MADRE E FIGLIA

Fra le tante anche quelle di una madre che con sua figlia era a bordo di un’auto sorpassata dalla Lamborghini Urus prima che la stessa sportiva finisse contro la Smart. La cosa ormai appurata è che il SUV di Sant’Agata Bolognese stesse girando da diverse ore in città per prendere parte alla “challenge” delle 50 ore consecutive a bordo della stessa fuoriserie italiana.

Non è comunque certo il tempo totale di guida anche perchè non è da escludere che gli youtuber TheBorderline abbiano girato vari video in giorni differenti per poi assemblarsi assieme. Fondamentale sarà l’analisi dei telefonini degli stessi ragazzi a bordo della Lamborghini: si stanno analizzando oltre a video e foto anche le chat fra i quattro amici.

