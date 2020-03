Incidente Loredana Errore: “non ero ubriaca/ “Dio mi ha protetta”

Loredana Errore ha rischiato di perdere la vita in un terribile incidente avvenuto il 4 settembre del 2013. Un attimo rischiò di mettere fino ai sogni e alla vita della cantante che ricorda tutto dell’incidente. All’epoca, si parlò di guida in stato di ebbrezza, ma la Errore ha sempre rigettato l’accusa spiegando di aver bevuto solo un bicchiere di birra. “Avevo bevuto solo un bicchiere di birra. Come avrei potuto ricordare tutti i dettagli dell’incidente se fossi stata ubriaca? Sono credente e convinta che è grazia a Santa Rosalia, la cui ricorrenza viene celebrata il 4 settembre, se sono ancora viva”, aveva raccontato all’epoca in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi. Dell’incidente stradale, la Errore ricorda ogni dettaglio e come ha spiegato sui social in occasione del primo anniversario, furono momenti terribili. Ad aiutarla, però, fu la fede.“Mi misi a pregare per i miei cari affinché non sopportassero il mio peso, per le persone che non avevo salutato prima, insomma pregai Dio perché mi facesse capire di che entità fosse il danno e se potevo far qualcosa per riparare.Sentii li che avrei potuto riprendere forze, quando lungo il bacino cominciai a sentire delle scosse, potevo farcela”, scriveva su Facebook.

LOREDANA ERRORE, IL RICORDO DELL’INCIDENTE

L’incidente stradale ha cambiato Loredana Errore e il suo approccio alla vita. I giorni trascorsi in ospedale le sono serviti per capire quanto sia preziosa la vita permettendole anche di fare incontri personali che, ancora oggi, porta nel suo cuore. Nonostante le ferite e il dolore, in quei momenti, Loredana Errore ha sempre avuto l’appoggio non solo della sua famiglia, ma anche dei medici e infermieri che l’hanno aiutata a superare tutto. “Ero in ospedale al sicuro, con i medici che non vedo l’ora di poter riabbracciare per tutto ciò, insieme agli infermieri, persone comuni, semplici, speciali che hanno usato il silenzio piuttosto di tante parole. È stato un anno di incontri semplici e indelebili, di gente che ti guarda e resta in silenzio, grazie per questo grande rispetto e amore incondizionato”, scriveva qualche anno fa su Facebook l’ex allieva di Amici che, oggi, pur non dimenticando quanto vissuto, è pronta per tornare con la sua musica.





