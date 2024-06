Incidente per Gordon Ramsay, brutta caduta in bici e livido impressionante/ “Il casco mi ha salvato la vita”

Incidente in bici per Gordon Ramsay: il messaggio social dopo la brutta caduta

Brutta disavventura per Gordon Ramsay, che ha rischiato grosso per la sua vita e che ora, dopo il grande spavento, racconta quando accaduto con un video e un messaggio condivisi sul proprio profilo Instagram. Il celebre chef e volto televisivo ha infatti avuto un brutto incidente in bicicletta ma per fortuna, grazie soprattutto all’utilizzo del casco, non ha riportato fratture o gravi ferite ma solo un grosso livido viola sul fianco. Il video e il messaggio sono stati condivisi in occasione della Festa del Papà, che in America è stata celebrata ieri, domenica 16 giugno, e sono un monito per tutti i padri a fare attenzione alla salute dei figli.

“Ho un messaggio molto importante per tutti i papà… indossate un casco!“, scrive Gordon Ramsay. “Questa settimana ho avuto un brutto incidente mentre andavo in bicicletta nel Connecticut. Sto bene e non mi sono rotto nessun osso né ho riportato ferite gravi, ma sono un po’ ammaccato e sembro una patata viola. Sono grato a tutti i medici, gli infermieri e il personale del Lawerence + Memorial Hospital di New London che si sono presi cura di me e mi hanno visitato, ma soprattutto sono grato per il mio casco che mi ha salvato la vita. Buona festa del papà e state attenti“.

Gordon Ramsay, grosso livido sul fianco dopo l’incidente in bici

Oltre al messaggio su Instagram, Gordon Ramsay ha anche condiviso un video a corredo in cui mostra un enorme ed impressionante livido viola sul fianco sinistro. Il post è stato inondato di messaggi di affetto per il noto chef televisivo, ma anche di preoccupazione per quanto accaduto e per il grosso spavento in seguito all’incidente sulle due ruote. Importantissimo è però il messaggio diffuso per mezzo social, in cui si invita a fare attenzione in bicicletta e ad indossare sempre il casco come mezzo di protezione contro eventuali incidenti o cadute.

Un’ondata di affetto e supporto ha travolto lo chef che, in America, è amatissimo anche come volto televisivo grazie ai suoi più celebri programmi dedicati alla cucina, da Hell’s Kitchen a Masterchef.

