Incidente pullman choc in Australia: almeno 10 morti/ Arrestato autista 58enne

Tragico incidente avvenuto nelle scorse ore in Australia, precisamente nel New South Wales: un autobus carico di passeggeri si è ribaltato nei pressi di una rotonda vicino alla città di Greta, nella regione di Hunter, a due ore e mezza di strada da Sydney. Diverse le vittime, si parla di una decina di persone al momento, e secondo quanto emerso sul bus vi erano gli invitati di un matrimonio avvenuto poche ore prima in una regione vinicola situata nell’est del Paese. Secondo i primi rapporti delle autorità, sarebbero almeno 10 le vittime, mentre le persone ferite, portate in ospedale, sarebbero 25.

Il bilancio dell’incidente del pullman in Australi resta comunque solo parziale visto che fra i feriti vi sarebbero anche delle persone gravi, di conseguenza bisognerà attendere le prossime ore per avere certezze sul bilancio. Le autorità, subito dopo l’incidente, hanno arrestato l’autista del pullman, un uomo di 58 anni, che non sarebbe rimasto ferito a seguito dello o schianto. Chris Minns, premier dello stato del New South Wales, ha definito l’incidente un “evento profondamente tragico”, aggiungendo che i residenti della regione “sono scioccati e rattristati”, confermando inoltre la versione sopra citata del bus ribaltato di ritorno da un banchetto di nozze.

INCIDENTE PULLMAN IN AUSTRALIA: IL COMMENTO DEL PREMIER ALBANESE

L’episodio si è verificato di preciso poco prima della mezzanotte locale in Australia, e Tracy Chapman, commissario ad interim della polizia, ha affermato che è troppo presto per commentare le circostanze dell’incidente, anche se sarebbe a disposizioni di “informazioni sufficienti” per sporgere denuncia contro l’autista, non specificando comunque quali fossero le accuse. Le autorità stanno inoltre cercando di individuare tutte le persone a bordo dell’autobus, sottolineando che “per quanto ne sappiamo non ci sono bambini coinvolti”.

Così infine Anthony Albanese, primo ministro della terra dei cangui: “Tutti gli australiani che si svegliano con questa tragica notizia inviano le più sentite condoglianze ai cari delle persone uccise in questa orribile tragedia dell’autobus. Per un giorno di gioia finire con una perdita così devastante è davvero crudele. Il nostro pensiero va anche a coloro che sono stati feriti”.











