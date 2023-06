Augusto Fernandez, incidente e bandiera rossa al Mugello/ Scivolata alla Biondetti: sta bene

E’ in corso in questi minuti la diretta delle sessione numero tre delle prove libere del Gran Premio d’Italia del Mugello. Poco fa è stata esposta la bandiera rossa a seguito della caduta del pilota spagnolo Augusto Fernandez Guerra. Il motociclista iberico, classe 1997, nato a Madrid il 23 settembre, è scivolato rendendosi protagonista di un incidente piuttosto brutto ma fortunatamente senza alcuna conseguenza fisica salvo qualche graffio e ammaccatura. Una caduta che ha obbligato la direzione di gara a sospendere la sessione di prove libere tenendo conto dei numerosi detriti che erano rimasti in pista. La caduta di Augusto Fernandez si è verificata di preciso alla curva Biondetti 1 del circuito del Mugello, una curva solitamente molto veloce e che probabilmente è stata causata dalla gomma anteriore fredda, anche se si tratta solo di ipotesi.

Tra l’altro nello stesso tratto nella giornata di ieri era caduto anche Marc Marquez, noto pilota della scuderia ufficiale Honda, che aveva spiegato di aver tagliato un po’ troppo il cordolo e di aver perso l’anteriore. La cosa importante, come detto sopra, è che il pilota spagnolo stia bene, e che si è allontanato sui suoi passi dopo la vistosa scivolata.

AUGUSTO FERNANDEZ, CADUTA AL MUGELLO: EVITATO DA MARTIN

Dopo una decina di minuti, alle 10:45, la sessione numero tre di prove libere è ripresa, con i piloti che sono quindi tornati in pista, registrando poi subito dopo una caduta, senza dubbio meno scenografica, da parte di Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini), alla Curva 1.

Tornando all’incidente di Augusto Fernandez Guerra, vincitore della European Junior Cup nel 2014 e campione del mondo Moto2 nel 2022, si è temuto il peggio visto che dopo la caduta alle sue spalle stava sopraggiungendo Martin, pilota di Ducati Prima Pramac, che fortunatamente è riuscito ad allargarsi, finendo anche nella ghiaia, ed evitando così la moto e soprattutto lo stesso pilota spagnolo, che nel contempo era stato rapido a togliersi il prima possibile dall’asfalto.

