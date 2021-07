Incidente stradale a Soncino: morto 55enne/ Fatale l’impatto con una betoniera

Tragico incidente mortale avvenuto stamane in quel di Soncino, comune in provincia di Cremona: un uomo di 55 anni è morto dopo essersi scontrato frontalmente con un mezzo pesante. L’incidente, come riferisce laprovinciacr.it, si è verificato di preciso in quel di via Bergamo, e una volta lanciato l’allarme si sono recati sul luogo segnalato i vigili del fuoco, l’ambulanza, l’auto-medica e anche l’elisoccorso decollato da Milano. A nulla però sono valse le cure prestate dai sanitari alla vittima, il centauro Paolo Riboli (manutentore comunale a Soncino), che è morto praticamente sul colpo a seguito del grave impatto.

La sfortuna del 55enne è stata quella di impattare contro una betoniera, un mezzo di lavoro che stava procedendo nel senso opposto di marcia. L’episodio si è verificato attorno alle ore 8:00 di questa mattina, e sul posto si sono recati anche i carabinieri della compagnia locale nonché quelli di Romanengo. Presente anche la polizia locale di Soncino e la polstrada, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso chiudendo la strada interessata per circa tre ore, con pesanti ripercussioni per il traffico stradale.

INCIDENTE MORTALE A SONCINO: LA DINAMICA ANCORA AL VAGLIO DEGLI INQUIRENTI

Non è ancora ben chiaro cosa sia accaduto, e le autorità stanno cercando di ricostruire con esattezza la vicenda; secondo una prima sommaria ricostruzione, come riferisce il portale de La Provincia di Cremona, pare che alla guida della betoniera vi fosse un 56enne originario della provincia di Bergamo, che stava facendo delle manovre per rientrare presso la Megabeton di Soncino.

Riboli sarebbe stato urtato dallo stesso mezzo ma non è ben chiaro di chi sia la colpa, se del bergamasco o del motociclista; il centauro è stato poi sbalzato in maniera violenta dal suo mezzo a due ruote e nell’impatto con l’asfalto ha perso la vita. Grande dolore in municipio, il 55enne deceduto lascia una moglie, la madre e il fratello.

