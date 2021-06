Incidente stradale a Salerno, morto 36enne centauro/ Moto contro auto, impatto fatale

Un incidente mortale si è verificato quest’oggi in provincia di Salerno, e a perdere la vita è stato un ragazzo di 36 anni. Come riferito dal sito di Zerottonove, la vittima si chiamava Mario Z. ed era originaria di Angri: si trovava a bordo della sua moto nei pressi del supermercato di Sant’Egidio del Monte Albino, nel salernitano, quando si è scontrato con un’automobile, un impatto fatale che purtroppo non ha lasciato scampo allo stesso centauro. L’incidente si è verificato nella notte fra lunedì 28 e martedì 29 giugno, lungo la strada statale 18, e stando ad una prima ricostruzione sembra che il 36enne a bordo della moto si sia schiantato contro un’auto guidata da due 18enni residenti in quel di Pompei e Scafati.

Covid, Ue dà il via libera a cinque terapie/ Approvate entro ottobre: come funzionano

Dopo l’impatto, violentissimo, Mario è stato sbalzato dalla sella della propria moto ed è così rovinato a terra, uno scontro mortale con l’asfalto che non gli ha lasciato scampo. Pochi minuti dopo sono giunti sul luogo segnalato gli uomini del soccorso del 118, che hanno trovato la vittima in condizioni disperate: si è quindi tentato il ricovero in codice rosso presso l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, ma poco dopo essere giunto in ospedale il 36enne motociclista ha esalato l’ultimo respiro.

Terremoto oggi Catania M 3.2/ Ingv ultime notizie, scosse anche a Parma e Piacenza

INCIDENTE STRADALE A SALERNO, MORTO 36ENNE: ILLESI I DUE 18ENNI SULL’AUTO

Fortunatamente illesi invece i due 18enni a bordo dell’auto, che avrebbero riportato solamente delle lievi ferite, anche se lo spavento e lo choc sono stati ovviamente tanti. Sul posto si sono recati anche i militari dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore che hanno fatto scattare le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto.

Come riferisce Zerottonove non è da escludere che le forze dell’ordine possano recuperare i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti sul luogo dell’incidente per capire esattamente cosa sia avvenuto la scorsa notte. Mario Z. era un ragazzo molto conosciuto ad Angri e la notizia ha fatto rapidamente il giro della cittadina, lasciando molti sgomenti.

Carlotta Benusiglio, pm chiede nuova perizia/ Legali di Marco Venturi si oppongono

© RIPRODUZIONE RISERVATA