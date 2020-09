Incidente stradale Alba Parietti/ Il figlio Francesco Oppini ricorda: “Grande paura”

Francesco Oppini ha già versato le prime lacrime nella Casa del Grande Fratello Vip. Lo ha fatto durante il momento della ‘linea della vita’, che uno ad uno ogni gieffino traccia nel corso della propria avventura nel reality. Il ragazzo ha però avuto un piccolo crollo quando ha riportato alla mente il drammatico momento in cui ha avuto grande paura per la vita di sua madre, Alba Parietti. “Ho vissuto sereno fino al giorno in cui ho davvero avuto paura di perdere mia madre e l’ho saputo in un modo bruttissimo”. ha raccontato Francesco alle telecamere del Grande Fratello Vip.

Francesco Oppini e i momenti drammatici dopo l’incidente della madre Alba

Il racconto di Francesco Oppini continua. Il gieffino racconta come ha scoperto dell’incidente di sua madre: “io vivevo con i miei amici e stavamo vedendo un film. Tra una pausa e l’altra esce la notizia dove c’è scritto: “Incidente gravissimo per Alba Parietti” e vedo la macchina di mia madre sotto un tir.” Così ammette: “La situazione era molto grave e mamma, nonostante tutto, ha preso il telefono e in quel momento ha pensato di rassicurare me“. ha concluso.

