Francesco Maria Oppini è stato per qualche anno agli inizi del Duemila l’ex fidanzato della showgirl e attrice Alessia Fabiani, protagonista nel weekend come ospite di Storie di Donne al Bivio. I rapporti tra i due sono finiti nel peggiore dei modi e ancora oggi si parla di questa discussa quanto controversa storia. Ma andiamo a vedere chi è Francesco Oppini.

Chi è Alessia Fabiani, la carriera in declino e i flirt/ Il burrascoso divorzio e la morte dell'ex compagno

Francesco Oppini è il figlio di Alba Parietti e dell’attore comico Franco Oppini. Dopo aver valutato altre strade anche Francesco è entrato nel mondo della tv ed in particolare si fa notare nel mondo dello sport come telecronista sportivo; oltre a questo è molto attivo sui social e non nasconde la sua chiara fede juventina. Inizialmente Francesco lavorava come rivenditore di auto di lusso, poi ha deciso di intraprendere la carriera televisiva ed ha partecipato anche al Reality La Fattoria.

Mercedesz Henger, chi è il fidanzato Alessio Salata / La differenza di età non incide: un gesto lo dimostra

Francesco Oppini è stato fidanzato con Alessia Fabiani nei primi anni 2000 e la storia è durata solo due anni. Un rapporto non finito bene e ognuno ha raccontato la sua versione dei fatti, lanciandosi frecciate che hanno fatto intervenire anche Alba Parietti che non aveva un buon rapporto. Durante l’esperienza al Grande Fratello Vip l’uomo ha raccontato: “Siamo stati assieme due anni per fortuna e ora non ci sentiamo più. Non ho risentimenti, l’ho lasciata io e dopo lei mi cercava in ogni modo, anche a lavoro dove mi portò delle rose rosse”.

Alessia Fabiani e la querelle con Francesco Oppini ed Alba Parietti

Alessia Fabiani ha parlato cosi della rottura con Francesco Oppini chiarendo che non è vero che l’ha lasciata lui e neanche il fatto delle rose – secondo Alessia totalmente inventato. Poi la donna ha proseguito: “Avevo un buon legame con Alba Parietti e mi dispiace che lui diceva che non sarebbe mai entrato nel mondo della tv ed invece poi vi è entrato”.

Helena Prestes rientra in casa dopo l'isolamento al Grande Fratello/ Subito lite con Mariavittoria: "Falsa"

Alba Parietti ha poi difeso pubblicamente il figlio affermando: “Lei dice che Francesco mente riguardo il fatto di averla lasciata ma non credo che mio figlio abbia detto una bugia“. Alba afferma che non vorrebbe lavare ‘i panni sporchi fuori dalla famiglia’ ma chiude con una pesante frecciata: “Dopo esser stata fidanzata con mio figlio si è fidanzata con il suo miglior amico”, sottolineando quindi la particolarità della loro storia.

Durante le anticipazioni di Storie di Donne al Bivio Alessia ha risposto nuovamente ad Alba Parietti rispondendo anche alle accuse di aver tradito il figlio: “Non era vero, ci fu un tradimento ma era reciproco”. Nella trasmissione inoltre la donna racconterà di qualche altro flirt inedito come quello con l’attore Ettore Bassi.