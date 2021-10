Incidente stradale tra Orte e Magliano Sabina: un morto/ Autosole, furgone ribaltato

Gravissimo incidente stradale dagli esiti drammatici, quello che si è consumato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 28 ottobre, intorno alle ore 14.00 tra Orte e Magliano Sabina. Secondo quanto reso noto dal quotidiano Il Messaggero, il sinistro sarebbe avvenuto esattamente sulla Autostrada del Sole A1, al chilometro 498, ed avrebbe coinvolto un furgone il quale, si sarebbe ribaltato con esiti terribili. Il bilancio, infatti, è stato di un morto ed un ferito.

Stando alle primissime informazioni, la persona rimasta ferita sarebbe molto grave tanto da aver necessitato il trasporto in ospedale in eliambulanza. Al momento non è chiaro quanti fossero gli altri passeggeri del furgone e quali sarebbero le loro condizioni di salute. La dinamica iniziale non chiarisce se altri mezzi siano stati o meno coinvolti nel sinistro. Sul posto è operativa la Polizia Stradale di Orvieto che si sta occupando di tutte le operazioni di soccorso. Impegnate anche alcune ambulanze e l’elisoccorso che si è occupato del trasporto del passeggero ferito.

Incidente stradale tra Orte e Magliano Sabina: un morto e 4 feriti

In seguito all’incidente stradale registrato oggi tra Orte e Magliano Sabina, il traffico ha ovviamente subito delle conseguenze particolarmente importanti. Attualmente defluisce sulla sola corsia di sorpasso. Stando a quanto comunicato da Autostrade per l’Italia, ci sarebbe una cosa di almeno 8 chilometri nel tratto interessato dal sinistro e per gli utenti che da Firenze sono diretti a Roma, si consiglia di uscire a Orte, percorrere la SP315 per Orte Scalo, successivamente la SP150 per Magliano Sabina e rientrare in A1 a Magliano Sabina.

Da quanto si apprende dal Corriere della Sera edizione di Roma, il mezzo coinvolto nell’incidente sarebbe un pulmino. Le persone ferite sarebbero almeno quattro, oltre alla vittima. Ancora da chiarire cosa abbia causato il ribaltamento del mezzo al confine tra Lazio e Umbria. I tentativi dei soccorritori di rianimare la persona poi deceduta si sono rivelati vani. Non sono ancora state rese note le generalità della vittima.



