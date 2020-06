Tragico incidente stradale tra Pietrelcina e Pesco Sannita: due persone sono morte nella mattinata di oggi, sabato 20 giugno 2020. Come riportato dal portale ottopagine.it, lo scontro – verificatosi in via Maitine lungo la vecchia arteria che dalla rotonda di Pietrelcina conduce a Pesco Sannita – ha coinvolto una Fiat Uno ed il furgone di un’impresa edile che stava effettuando alcuni lavori lungo la strada. Ad avere la peggio sono stati un uomo e una donna, marito e moglie, che viaggiavano a bordo della macchina, catapultata per la violenza dello scontro in un campo di grano adiacente la carreggiata. Le vittime, rispettivamente di 64 e 62 anni, da quel che si apprende erano residenti a Termoli e si trovavano a Pesco Sannita per fare visita ad alcuni parenti che si trovano nel Sannio. La donna era originaria del centro sannita.

INCIDENTE STRADALE TRA PIETRELCINA E PESCO SANNITA: MORTI MARITO E MOGLIE

Per gli occupanti della Fiat Uno non c’è stato niente da fare nonostante l’arrivo sul posto dei sanitari dell’unità di Rianimazione della Croce Rossa 118 e della Misericordia. Sul luogo dell’incidente stradale si sono portate anche due squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri delle Stazioni di Pesco Sannita e Pietrelcina per i rilievi del caso. L’impatto, violentissimo, ha scaraventato lo stesso furgone all’interno di un campo di erba medica. La traiettoria del veicolo per fortuna ha risparmiato gli operai che lavoravano a bordo strada in un cantiere. Per quanto la dinamica dell’incidente sia ancora da accertare, pare che l’auto occupata da marito e moglie abbia urtato contro il furgone che, sembra, fosse fermo a margine della carreggiata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA