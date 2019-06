Incidente tangenziale Nord, morti 2 ragazzi/ Ubriaco su suv travolge moto: arrestato

Incidente mortale avvenuto sulla tangenziale Nord di Milano, all’altezza di Nova Milanese: un uomo ubriaco alla guida di un suv ha travolto due ragazzi, uccidendoli pressoché sul colpo. Le due vittime, Federico Vasile e Nicolò Moraschini, entrambi molto giovani, di anni 26, erano a bordo in sella ad un’Harley Davidson, il mito americano delle due ruote, quando una Chevrole Captiva guidata da un 45enne con un tasso alcolemico poi rivelatosi ben al di sopra del consentito, è piombata loro addosso, travolgendoli. Nella sua folle corsa l’auto ha prima urtato un furgone, quindi si è scontrata con la moto, con un impatto devastante e purtroppo fatale. L’incidente si è verificato attorno alle ore 22:00 di ieri, venerdì 28 giugno, in direzione Sud nei pressi di Nova Milanese, nota cittadina di circa 22mila abitanti della provincia di Monza e Brianza.

Subito dopo che è stato lanciato l’allarme sono intervenuti sul luogo gli uomini del 118, precisamente due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso, vista la gravità della situazione, ma per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate a seguito dell’investimento, con il primo morto sul colpo, mentre il secondo è spirato poco dopo l’arrivo presso il pronto soccorso dell’ospedale San Carlo. Si è invece salvato il conducente dell’auto, che è stato arrestato dagli agenti della polizia stradale di Arcore dopo che è stata ricostruita con esattezza la dinamica di quanto accaduto, e probabilmente, visto anche lo stato evidente di ebbrezza dello stesso guidatore. L’ipotesi più accreditata è che l’autista, per via del tasso alcolico, abbia prima urtato un furgone, un Fiat Ducato, e poi sia finito contro la moto dei due giovani, travolgendo praticamente tutto ciò che trovava sul suo cammino. L’uomo dovrà ora rispondere del reato di omicidio stradale, e sarà processato a breve.

