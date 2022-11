Incidente tra due aerei all’Air Show di Dallas/ Video: scontro velivoli, sei morti

Incidente tra aerei all’Air Show di Dallas: sei i morti

Mostruoso incidente tra due aerei durante l’Air Show di Dallas, in Texas. I due velivoli, entrambi della Seconda Guerra Mondiale, erano impegnati in un’esibizione nei pressi dell’aeroporto esecutivo della città quando si sono scontrati in volo e si sono schiantati al suolo, davanti agli occhi attoniti delle persone presenti. Tanti i video pubblicati su YouTube, Twitter e social vari: in molti, infatti, erano accorsi per assistere allo spettacolo che purtroppo si è rivelato fatale.

Come ha reso noto la Federal Aviation Administration, i due aerei che si sono scontrati sono rispettivamente un Boeing B-17 Flying Fortress e un Bell P-63 Kingcobra, entrambi risalenti alla seconda guerra mondiale. Nei video si vedono i due aerei scontrarsi in aria prima di precipitare verso il suolo con un’esplosione e scie di fumo nero. La FAA e il National Transportation Safety Board hanno avviato indagini per capire cosa sia successo. Secondo fonti americane, a bordo dei due aerei c’erano complessivamente sei persone, cinque sul B-17 e una sul P-63. Sono tutti morti.

Incidente tra aerei a Dallas: indagini in corso

L’incidente aereo a Dallas durante l’Air Show della città in Texas ha provocato sei morti. A scontrarsi sono stati due velivoli della seconda guerra mondiale. In una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, secondo i media americani sarebbero state escluse cause legate ad avarie o malori dei piloti a bordo. A provocare la tragedia sarebbe stato un errore umano.

La manovra del monomotore, con la virata a sinistra, non avrebbe più visto il quadrimotore, invadendo la sua rotta. L’ipotesi più probabile è che la traiettoria del B-17 si sia trovata in uno degli “angoli ciechi”, che i piloti dei caccia sono chiamati a gestire. La collisione è avvenuta con il monomotore Kingcobra, che lo ha centrato in pieno. L’altro velivolo è stato colpito al centro della fusoliera, tanto che si è stata immediatamente la coda. Il tutto a poche centinaia di metri dal suolo: impossibile salvarsi per le persone a bordo, sei. Adesso saranno esaminate le comunicazioni radio che i piloti potrebbero aver scambiato qualche istante prima dell’impatto.

Una colisión en el aire que involucró a dos aviones cerca del Aeropuerto Ejecutivo de Dallas, hoy. El accidente tuvo lugar durante el Wings Over Dallas WWII Airshow a la 1:25 p.m., según Dallas Fire-Rescue. pic.twitter.com/YzloTmW17T — Entre Guerras (@entreguerrras2) November 12, 2022













