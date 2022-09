Paura in volo, due aerei si sfiorano sopra Orlando/ “Scontro e tragedia evitati per…”

Paura in volo: due aerei si sfiorano rischiando la collisione in aria

Due aerei si sfiorano in volo poco sopra l’aeroporto di Orlando, generando una grande paura tra i passeggeri. Quanto avvenuto, particolare e potenzialmente drammatico, ha fortunatamente avuto un lieto fine, soprattutto grazie alla prontezza dei riflessi di Malik Clarke che era alla guida del suo monomotore. La vicenda dei due aerei che si sfiorano in volo è stata ripresa e raccontata sui social proprio da Malik, pilota amatoriale che spesso riprende i suoi voli per condividerli con i follower.

Nel video del volo si vede chiaramente la manovra rapida di Malik e i due aerei che si sfiorano, mentre la paura provata da Malik in quel momento non traspare. “Ho svoltato a destra e sono salito il più rapidamente possibile”, ha raccontato Malik, intervistato dai media, “il Boeing 757 Delta ha una velocità di salita molto più alta rispetto all’aereo su cui stavo volando”, un superleggero monomotore. “Se non avessi fatto quella manovra evasiva”, racconta in merito ai due aerei che si sfiorano sull’aeroporto di Orlando, “è molto probabile che ci sarebbe stata una collisione a mezz’aria”. La paura in volo si è rapidamente rimessa, mentre sulle responsabilità Malik non sembra avere dubbi, e afferma che la manovra del Boeing “non sembrava giusta”.

Aerei si sfiorano, paura nel volo su Orlando: aperte indagini ufficiali

Sulla vicenda dei due aerei che si sfiorano ad Orlando creando una paura durante il volo, ha prontamente reagito la Federal Aviation Administration, oltre alla compagnia aerea Delta, proprietaria del Boeing. La prima ha subito analizzato le immagini riprese da Malik durante il volo e condivise online, mentre avrebbero già anche controllato le informazioni raccolte dai radar della torre di controllo di Orlando.

Steve Ganyard, un collaboratore di ABC News, ha affermato che “i due velivoli si sono avvicinati fino a 150 metri in verticale e 460 in orizzontale, il che significa troppo vicini”. “È stato l’errore di qualcuno metterli nella stessa parte del cielo”, dando origine alla notizia, potenzialmente drammatica, dei due aerei che si sfiorano sopra ad Orlando. Fortunatamente, a parte tanta paura in volo, non sembra essere successo nulla di grave, mentre anche Delta ha detto di aver aperto un’indagine interna per capire le responsabilità dietro alla vicenda, ricordando come “niente è più importante della sicurezza”. Mentre Malik non ha più commentato la notizia, anche se da quel momento, stando al suo profilo Instagram, non sembra certamente aver messo da parte la sua passione per il volo e gli aerei.

