Incidenti oggi, 13enne investito e ucciso a Roma/ È l’ennesima vittima sulla Casilina

Il bilancio degli incidenti di oggi è drammatico. Un tredicenne è stato investito e ucciso a Roma da un pirata della strada a bordo di una vettura a noleggio. Il ragazzino di origine egiziana, come riportato da Ansa, è stato falciato nella notte su via Casilina. Nonostante i soccorsi immediati, non c’è stato nulla da fare. L’auto, secondo quanto affermato dai residenti alla Polizia, era stata nelle ore antecedenti vista sfrecciare nella zona ad alta velocità.

È partita immediatamente la caccia al conducente, anche attraverso la visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. La vettura, una Golf bianca, è stata ritrovata poco dopo. È emerso dalle indagini che era stata noleggiata. Prima di risalire al contratto, tuttavia, l’automobilista, che non si era fermato ed era scappato dopo aver travolto il malcapitato, si è costituito. È un ventenne che è stato denunciato a piede libero per omicidio stradale e omissione di soccorso.

Incidenti oggi, 13enne investito e ucciso a Roma: il dramma

Gli incidenti mortali tra ieri e oggi sulla via Casilina a Roma sono stati tuttavia ben due. Alfonso Iannotta, diciassettenne di San Pietro Infine, è deceduto infatti nelle scorse ore per le ferite riportate in uno scontro frontale avvenuto mentre percorreva il tratto che si trova tra la provincia di Caserta e quella di Frosinone. L’impatto del motociclista con un auto è stato violentissimo, tanto che la vettura a due ruote si è spezzata in vari pezzi. Le cause sono ancora in fase di accertamento.

Il ragazzo era stato immediatamente assistito dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale a Caserta con l’elisoccorso, ma è morto circa 6 ore dopo il ricovero a causa dei traumi subiti. Le operazioni a cui è stato sottoposto si sono rivelate inutili. È l’ennesima vittima. In questa zona infatti soltanto nell’ultima settimana, a seguito di vari incidenti, sono morti tre centauri, a cui si aggiunge anche il tredicenne che è stato investito nella notte.

