Incidenti oggi, 28enne ucciso da pirata della strada a Milano/ Frontale tra due auto a Brescia

Il bilancio degli incidenti avvenuti oggi in Italia ha al centro il caso di un ventottenne ucciso nella notte da un pirata della strada a Milano. La vittima era appena uscita dalla discoteca Alcatraz quando, in viale Edoardo Jenner all’altezza del civico 10, è stato travolto. Erano circa le 4.00 del mattino. Il conducente si è dato alla fuga, senza prestare soccorso.

Ad allertare il 118 sono stati i passanti. Le cure dei sanitari, che hanno cercato ripetutamente di rianimarlo, non sono state tuttavia sufficienti per evitare l’arresto cardiocircolatorio. Il ragazzo è morto poco dopo il trasferimento in codice rosso all’ospedale Niguarda. La Polizia ha avviato le indagini per rintracciare il pirata della strada. Sono stati disposti dei rilievi sul luogo dell’incidente necessari a ricostruire l’esatta dinamica. Inoltre, si sta verificando la presenza di telecamere di sorveglianza nella zona, i cui video potrebbero avere immortalato la fuga dell’auto che ha travolto la vittima nella notte.

INCIDENTI OGGI: SCONTRO TRA DUE AUTO A VILLA CARCINA,

Ancora incidenti in Lombardia oggi. In provincia di Brescia, lungo la strada Provinciale 345, in territorio di Villa Carcina, due auto si sono scontrate frontalmente mentre procedevano in direzioni opposte. L’impatto è stato molto violento. In totale sono rimaste coinvolte tre persone, tutte ferite ma non in gravi condizioni. Per soccorrerle sono arrivate sul posto tre ambulanze. Dopo le prime cure prestate dai sanitari sul posto, è stato disposto il trasferimento nei nosocomi di Gardone Val Trompia e alla Poliambulanza in codice giallo e verde. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Un altro brutto incidente è avvenuto a Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, dove un’auto all’altezza di una rotatoria ha sfondato le barriere della strada precipitando nel parcheggio sottostante. La vettura è rimasta schiacciata su di un fianco ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberare le due persone rimaste intrappolate tra le lamiere.











