Incidenti oggi, 18 agosto 2023/ Cade dal monopattino a Milano: grave un 26enne. A Olbia…

Anche oggi, come purtroppo accade ogni giorno, il bilancio degli incidenti sulle strade italiane parla di morti e feriti. Un ragazzo di 26 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano, dopo un incidente stradale con un monopattino elettrico. Il ragazzo, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe caduto dal monopattino sull’Alzaia del Naviglio Grande a Milano. Il giovane ha sbattuto in maniera violenta per terra poco prima delle 5 del mattino di venerdì 18 agosto. Non ci sarebbero vetture coinvolte nell’incidente.

Il sinistro è avvenuto tra il ponte delle Milizie e quello di via Valenza. Subito, come spiega Milano Today, sono arrivati due equipaggi dell’azienda regionale emergenza urgenza (Areu) che lo hanno trasportato in ospedale in codice rosso. Il ragazzo ha riportato traumi importanti e gravi alla testa e al volto ed era incosciente una volta soccorso. È ora ricoverato in prognosi riservata ma le sue condizioni sarebbero gravi.

Incidenti anche a Olbia e Grosseto

Incidenti anche sulle altre strade italiane. Un incidente è avvenuto alle prime ore del mattino di oggi, 18 agosto, in via Piemonte a Olbia. Una Toyota nera si è ribaltata nella traversa di via Barcellona: all’interno due persone, rimaste illese. L’auto, secondo La Nuova Sardegna, sarebbe stata travolta da un’altra automobile che si sarebbe poi data alla fuga. La coppia è stata soccorsa dal 118 ma fortunatamente non ha riportato alcun tipo di trauma.

Due incidenti stradali anche a Grosseto hanno causato il ferimento di tre persone. Il primo è avvenuto in via Mascagni, dove un’autovettura, con a bordo il solo conducente, è finita contro un pino. L’uomo avrebbe avuto uno sbandamento e sarebbe uscito fuori strada da solo. È ora ricoverato in ospedale. Il secondo, accaduto nella variante compresa tra Grosseto Sud e Grosseto Est in corsia sud, ha visto ribaltarsi un furgone con a bordo due uomini, anch’essi ricoverati in ospedale.

