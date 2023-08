Incidenti oggi 20 agosto/ Scontro sulla Catania–Caltagirone: morti 3 agenti della polizia penitenziaria

Tra gli incidenti di oggi ce n’è uno che ha avuto un esito drammatico ed è quello avvenuto nella notte lungo la strada statale 385 Catania-Caltagirone, in territorio di Mineo. Il bilancio è pesante: sono morti tre agenti della polizia penitenziaria, ma c’è anche un ferito, soccorso dai sanitari del 118 e ricoverato all’ospedale Gravina di Caltagirone. L’incidente è avvenuto tra una Lancia Delta e una Peugeot 208, a bordo della quale si trovavano i tre agenti, in servizio nel carcere di piazza Lanza a Catania. Due di loro sono morti sul colpo, invece il terzo è deceduto dopo il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Stando a quanto riportato da Repubblica, l’impatto tra i due veicoli è stato molto violento.

Terremoto oggi in Sicilia M 2.9/ Ingv ultime notizie: sisma anche alle Isole Eolie

La Delta ha finito la sua corsa in una scarpata, a qualche decina di metri dal punto d’impatto, la cui dinamica è ora al vaglio dei carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Palagonia e della polizia stradale. Inoltre, la procura ha aperto un’inchiesta. I soccorsi sono stati immediati e i vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere feriti e vittime. A perdere la vita, Giuseppe Spampinato e Giovanni Barbanti, rispettivamente di 49 e 38 anni entrambi di Mineo, e il loro collega Pietro Tatoli, originario di Bitonto. Contusioni per il conducente della Delta, un ventenne medicato all’ospedale di Caltagirone. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio si è detto «profondamente addolorato».

SANTA MESSA MEETING RIMINI 2023/ Video omelia Card. Zuppi: “amicizia e amore le ‘armi’ contro la guerra”

INCIDENTI OGGI: UN MORTO A MILANO, UNO A FAENZA

Tra gli incidenti di oggi anche quello sul cavalcavia del Ghisallo, breve superstrada urbana di Milano. Un motociclista di 35 anni è morto dopo aver invaso l’area del cantiere, perdendo il controllo della moto, per poi rovinare sul suolo. Una caduta terribile che non gli ha lasciato scampo. Stando a quanto riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza, l’incidente sarebbe avvenuto poco prima di mezzanotte. L’uomo avrebbe imboccato la carreggiata chiusa al traffico, dove erano stati effettuati lavori di fresatura dell’asfalto. A causa della mancata aderenza degli pneumatici sarebbe caduto.

Luna-25, sonda si schianta prima dell'allunaggio/ Flop Russia: problemi durante manovre preliminari

Le sue condizioni sono apparse subito gravi, infatti la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Ma ogni tentativo di soccorso è stato inutile, quindi è stato constatato il decesso del 35enne di Cinisello Balsamo. Tragedia anche a Faenza, dove un 37enne bolognese è morto in un incidente tra due auto avvenuto intorno alle 11 di oggi sulla via Emilia. Una Fiat Tipo, guidata da un 76enne del posto, è stata tamponata da una Renault Clio condotta da un 37enne del Bolognese, che è morto in seguito all’impatto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA