Incidenti oggi 19 agosto/ In Sardegna un uomo esce di strada e finisce in uno stagno: morto sul colpo

Un bilancio tragico quello degli incidenti di oggi. Un uomo ha perso il controllo del Suv che è finito nello stagno che costeggia la strada: l’incidente è avvenuto nel corso della notte lungo la Dorsale Consortile Macchiareddu a Cagliari. Qui, un 50enne di origini sarde ma residente in Svizzera, ha perso la vita. L’incidente sarebbe avvenuto poco prima di mezzanotte. Il 50enne stava guidando la sua Mitsubishi Pajero quando ha improvvisamente perso il controllo e dopo una sbandata è uscito fuori strada. Il conducente è stato sbalzato all’esterno dell’abitacolo ed è finito nello stagno.

Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, la polizia municipale e le ambulanze del 118. I medici hanno provato a rianimare l’uomo ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 50enne. Sul posto sono anche arrivati i sommozzatori dei vigili del fuoco per perlustrare lo stagno: il timore era che a bordo dell’auto ci fosse qualche altra persona. L’uomo, però, viaggiava solo.

Incidenti oggi: scontro nelle Marche sulla A14

Incidente stradale anche nelle Marche, lungo la carreggiata sud dell’autostrada A14, nel tratto fra Grottammare e San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), all’altezza del km 311. Come riporta l’Ansa, sono rimaste coinvolte due autovetture e sempre due sono le persone ferite in modo non grave. I due automobilisti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto del Tronto. Il traffico, prima bloccato e poi riaperto, ha visto formarsi una coda di circa 5 km. Come riportato da Aspi, nella carreggiata opposta, tra Val Vibrata e Grottammare, si sono formati 4 km di coda per curiosi.

Sul luogo sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, i soccorsi, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione Settimo Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. Maxi incidente sulla Cassia bis invece nella giornata di ieri, 18 agosto, all’altezza del chilometro 26. Quattro auto si sono scontrate e cinque persone sono finite in ospedale, di cui una in gravi condizioni elitrasportata al pronto soccorso.











