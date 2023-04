Incidenti oggi, 24enne centauro morto a Catania/ 53enne deceduto a Cremona

Anche oggi andremo a vedere insieme quali sono stati purtroppo gli incidenti più gravi verificatisi in Italia, scontri drammatici che hanno causato delle vittime o dei feriti gravi. Partiamo da quanto accaduto a Romanengo, in provincia di Cremona, dove uno scontro fra un’auto e un bus ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre quattro. L’episodio è avvenuto lungo la Serenissima, su un tratto rettilineo a scorrimento veloce che collega la cittadina di Romanengo a quella di Ticengo.

Una Nissan Qashaqi è finito frontalmente con un pullman della società Autoguidovie, poi la vettura è rimbalzata fuori strada, terminando la propria corsa folle in un canale che costeggia la strada. Al volante del SUV giapponese vi era un uomo di 53 anni che purtroppo ha perso la vita: quando gli uomini del soccorso sono giunti sul luogo segnalato per lo stesso non vi era già più nulla da fare. Gli altri quattro feriti, tutti non gravi, sono l’autista del bus e un passeggero, che sono stati comunque medicati sul posto senza essere ricoverati in ospedale. Discorso simile per altri due passeggeri a bordo del mezzo pubblico, che hanno riportato solamente uno choc.

INCIDENTI OGGI, 24ENNE CENTAURO MORTO A CATANIA: I DETTAGLI

Sul posto si sono recati anche gli uomini dei vigili del fuoco e della polizia stradale, e il tratto di strada interessato dall’incidente è stato chiuso per favorire la rimozione dei due autoveicoli. Fra gli incidenti più gravi di oggi anche quello che ha visto la morte di un ragazzo di soli 24 anni, un motociclista di Catania, che è deceduto in via Santa Sofia, non troppo distante del Policlinico universitario etneo. La vittima era una guardia giurata, tale Gabriele Longo, e pare che abbia fatto tutto da solo: soccorso in condizioni disperate, è stato portato in ospedale dove però è morto poco dopo l’arrivo nel nosocomio.

