Incidenti oggi, 19enne morto a Moncalieri/ Grave la ragazza di 18 anni che era con lui

Scopriamo anche oggi, sabato 16 settembre 2023, i principali incidenti avvenuti in Italia lungo le strade del nostro Paese, scontri che purtroppo hanno causato dei morti o dei feriti gravi. Partiamo da quello accaduto nella nota località di Moncalieri, in provincia di Torino, dove purtroppo ha perso la vita un ragazzo giovanissimo, un 19enne. A riportare la notizia sono diversi organi di informazione locale oltre al quotidiano La Stampa, attraverso il proprio sito online.

L’episodio era avvenuto una settimana fa in via Postiglione, all’altezza della rotonda con via Rossa: il giovane era a bordo di un’auto che è uscita fuori strada, e purtroppo nelle scorse ore, dopo ben sette giorni di agonia, ha esalato l’ultimo respiro. La vittima si chiamava Christian Colagrosso, di Trofarello, paese vicino a Moncalieri: era alla guida di una Lancia Ypsilon, in compagnia di una ragazza di 18 anni, quando ad un certo punto ha perso il controllo e si è ribaltato. Non è ben chiaro cosa sia successo fatto sta che il 19enne, quando sono giunti sul luogo segnalato gli uomini del soccorso stradale, hanno trovato lo stesso in condizioni disperate, per poi trasferirlo in ospedale. Secondo quanto si legge sui vari media di informazione online, Colagrosso era alquanto conosciuto nel mondo del simracing, la simulazione di gare di auto tramite videogiochi online, e una volta giunto al CTO di Torino è rimasto in agonia per una settimana, prima della morte.

INCIDENTI OGGI, 19ENNE MORTO A MONCALIERI: COSA E’ SUCCESSO?

Grave la 18enne che era con lui, ma fortunatamente la ragazza non è stata mai in pericolo di vita anche se ha ricevuto una prognosi di ben tre mesi causa molteplici fratture. Sul posto gli uomini dei carabinieri della compagnia di Moncalieri che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, per cercare di ricostruire quanto accaduto, anche se la dinamica dell’incidente resta ancora al vaglio dei militari dell’arma. La notizia ha scosso la comunità di Trofarello dove il giovane era conosciuto così come il padre, che ha un negozio in via Torino, la strada principale.

