Incidenti oggi, 41enne morto a Pavia dopo frontale/ A Forlì morto un 21enne

Tanti gli incidenti gravi che dobbiamo segnalarvi oggi, martedì 21 febbraio 2023. Si comincia da quanto accaduto ieri in quel di provincia di Pavia dove è morto un uomo di 41 anni lungo la strada provinciale 192 nel comune di Gravellona Lomellina. Secondo la ricostruzione di quanto accaduto la vittima si trovava a bordo della sua auto quando è stata travolta da un camion per cause ancora in corso di accertamento.

Subito dopo lo scontro sul luogo segnalato si sono recati gli uomini del 118 con due mezzi di soccorso, ma i medici e gli infermieri presenti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 41enne, un uomo residente di Vigevano. Ferito e trasportato in codice giallo il conducente del camion: per lui un trauma al bacino e a una gamba, attualmente si trova presso l’ospedale Policlinico San Matteo di Pavia. Fra gli incidenti più gravi che vi riportiamo oggi anche quello accaduto nella giornata in provincia di Forlì, sulla strada Bidentina. In questo caso a morire è stato un 21enne residente a Galeata.

INCIDENTI OGGI, 21ENNE MORTO IN PROVINCIA DI FORLI’, UNA VITTIMA ANCHE A CASTELLAMMARE

Il giovane è stato vittima di uno scontro con un camion che trasportava animali: era a bordo di una Fiat Punto e l’impatto frontale non ha purtroppo lasciato alcuno scampo all’automobilista, morto sul colpo. Illeso invece il conducente del mezzo, che è comunque rimasto sotto choc. La strada Bidentina, dove si è verificato lo scontro, è rimasta chiusa al traffico in entrambe le direzioni per oltre un’ora dopo di che il traffico è tornato lentamente alla normalità.

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi, infine, quello avvenuto sul Viadotto San Marco a Castellammare. Anche in questo caso si è purtroppo registrata una vittima, un 59enne di nome Michele Lauro, rimasto coinvolto in un frontale con un’altra auto. L’episodio è avvenuto nel tratto del viadotto che conduce ai caselli di Castellammare e assieme all’uomo di 59 anni viaggiava un passeggero che fortunatamente è rimasto solo ferito.

