Incidenti oggi, auto contro moto: 4 feriti a Bologna/ Milano, tram investe 20enne

Nel bollettino incidenti di oggi, domenica 19 febbraio 2023, spicca uno scontro tra due auto e una moto avvenuto a Granarolo dell’Emilia, in provincia di Bologna, sulla strada provinciale 46. Purtroppo, nel sinistro, avvenuto per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti, sono rimaste ferite quattro persone e i vigili del fuoco giunti sul posto le hanno soccorse immediatamente: si tratta del conducente della motocicletta e di tre occupanti che si trovavano a bordo delle due autovetture, fra cui anche un bambino.

Stando a quanto riportato dall’agenzia stampa nazionale “ANSA”, le ferite rimediate non sarebbero di grave entità. Oltre ai pompieri, in loco sono intervenuti anche i sanitari del 118 e gli uomini della Polizia Stradale per eseguire i rilievi del caso. I mezzi coinvolti nel sinistro in landa felsinea, che campeggia nel bollettino incidenti oggi, hanno terminato la loro corsa in un fossato che fiancheggia la strada. Una delle due automobili si è ribaltata.

INCIDENTI OGGI, 20ENNE INVESTITA DA UN TRAM A MILANO

Spostandoci più a nord, nel centro di Milano, nella panoramica riferita agli incidenti di oggi si annovera anche un investimento ai danni di una 20enne di origini asiatiche, investita da un tram di Atm. Come riferito da “Milano Today”, il dramma si è consumato in via Torino, nei pressi di piazza Duomo. Le ragioni del sinistro sono ancora da verificare. Le condizioni della giovane sono estremamente delicate: soccorsa da due ambulanze e un’auto medica, la studentessa della “Bocconi” è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale milanese “Niguarda”, con la prima diagnosi che parlerebbe di un grave trauma facciale (sarebbe intubata, ndr).

Il macchinista del tram, un 44enne, suo malgrado protagonista di uno degli incidenti di oggi, è stato portato a sua volta in ospedale, in evidente stato di choc. “Milano Today” scrive che, basandosi su una prima ricostruzione della polizia locale, che sta acquisendo le riprese delle telecamere di sorveglianza, “la giovane è scesa dal marciapiede ed è stata toccata dal tram. A quel punto, sarebbe ricaduta sul marciapiede, sbattendo la testa”.











