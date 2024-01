Incidenti oggi, 52enne morto ad Arzachena dopo ribaltamento/ A Lecce vittima un 69enne

Scopriamo insieme anche oggi, come ogni giorno, quali sono stati i principali incidenti stradali avvenuti in Italia, e cominciamo da quello che è stato registrato nella nota località Arzachena, lungo la Costa Smeralda in Sardegna, dove un uomo di 52 anni ha perso la vita: la notte scorsa era a bordo della sua auto quando si è ribaltato, facendo tutto da solo. Quando i soccorsi sono giunti sul luogo segnalato non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Fra gli incidenti più gravi che vi riportiamo oggi anche quello avvenuto a Goito, in provincia di Mantova, dove ha perso la vita un uomo di 39 anni. La vittima, di origini indiane, è stato soccorso in località Strada Gabbiana a Castellucchio, dopo essere caduto con il suo scooter: il personale sanitario del 118 le ha provate tutte pur di salvargli la vita ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca, decretandone il decesso sul posto.

Trasporti pubblici gratuiti in Europa/ L'UE: "Così riduciamo le emissioni di gas serra"

Stando a quanto emerso. l’uomo era dato per disperso dalla famiglia da lunedì sera: non era infatti rientrato a casa da lavoro di conseguenza i suoi parenti avevano iniziato ad allarmarsi. E’ stato ritrovato solo nella giornata di ieri, ed ora le forze dell’ordine stanno cercando di capire come sia morto, soprattutto se vi sia il coinvolgimento di un secondo veicolo o se il 39enne abbia fatto tutto da solo, cadendo violentemente a terra e morendo. A chiamare le autorità è stato un uomo che stava passando di lì in quegli istanti e che ha notato appunto il corpo senza vita dello scooterista.

Strage di Erba, la pg di Milano “Troppa pressione mediatica”/ “Così si complica il lavoro dei magistrati”

INCIDENTI OGGI, 69ENNE MORTO IN SALENTO

Fra gli incidenti stradali più gravi che dobbiamo riportarvi oggi anche quello avvenuto in provincia di Lecce, dove ha perso la vita il 69enne Domenico Schiavone, originario di Racale.

L’uomo era a bordo della sua moto lungo la strada provinciale Taviano-Casarano quando, all’altezza dello svincolo per Melissano, si è scontrato violentemente con un camion, forse per via di una mancata precedenza da parte di uno dei due mezzi. Il 69enne ha avuto ovviamente la peggio e quando gli uomini del soccorso sono giunti sul luogo segnalato hanno trovato lo stesso motociclista in condizioni disperate. L’uomo è stato quindi trasportato presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce dove, dopo 24 ore di agonia, è morto.

Antidolorifico sotto accusa in Spagna: "Ha ucciso 40 britannici"/ Tutta colpa del metamizolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA