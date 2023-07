Incidenti oggi, 53enne morto a Chieti dopo uscita di strada/ A Venezia la morte di un 27enne

Ecco a voi anche oggi il giornaliero punto sugli incidenti stradali più gravi che si sono verificati nelle scorse ore in Italia. Cominciamo da quanto accaduto a Chieti, dove un uomo ha perso la vita. La vittima si chiamava Gabriele Ceci, ed era il direttore generale della Poliservice. Secondo la ricostruzione dei media locali, l’uomo si trovava a bordo di una Toyota guidata dal direttore generale dell’Acquedotto, Pierangelo Stirpe assieme al presidente della Ruzzo Reti, Alessia Cognitti. Non è ben chiaro cosa sia accaduto fatto sta che il veicolo è finito fuori strada, così come testimoniato anche da una serie di scatti apparsi online nelle ultime ore.

Due dei tre occupanti sono usciti illesi dalla vettura mentre non ce l’ha fatta Gabriele Ceci, 53enne, morto di fatto sul colpo. Sul luogo si sono recati nel giro di pochi minuti gli uomini del soccorso stradale e del personale sanitario, ma quando hanno preso in cura Ceci questi era già deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate. La salma è stata recuperata con l’elicottero e il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha porto “le più sentite condoglianze a nome personale e dell’intera giunta regionale”.

INCIDENTI OGGI, 27ENNE MOTOCICLISTA MORTO IN PROVINCIA DI VENEZIA

Fra gli incidenti più gravi che purtroppo dobbiamo segnalarvi oggi anche quello avvenuto in provincia di Venezia, di preciso in località San Pietro di Stra, dove ha perso la vita un 27enne motociclista. L’episodio si è verificato nella giornata di ieri e stando ad una prima ricostruzione fornita dalla versione online del quotidiano Il Gazzettino, sembra che la vittima, tale Enrico Allione, abbia superato un veicolo per poi andare a sbattere contro un furgone.

L’impatto è stato devastante, visto che la moto su cui viaggiava il ragazzo di 27 anni, una Suzuki 1000, ha prima colpito la ruota posteriore destra del mezzo per poi finire contro un’altra auto, una Fiat Punto. L’incidente si è verificato in via Pertile a San Pietro di Stra e quando gli uomini del 118 si sono recati sul luogo segnalato per il ragazzo alla guida della moto non vi era già più nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate dopo l’impatto con camion e auto, alla fine ne è stato dichiarato il decesso.

