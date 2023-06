Incidenti oggi, 60enne schiacciata da betoniera a Milano/ 38enne morto a Napoli

E’ giunto il momento di andare a scoprire anche oggi, venerdì 23 giugno 2023, quali siano stati gli incidenti più gravi verificatisi in Italia nelle ultime ore. Partiamo da quanto accaduto a Milano nella giornata di ieri, dove una donna di 60 anni circa ha perso la vita, travolta e uccisa da una betoniera.

La vittima si trovava a bordo della sua bicicletta quando, in piazza Francesco Durante, non troppo distante da piazzale Loreto, è avvenuta la tragedia. Immediato l’arrivo dell’ambulanza e dell’automedica, con il personale sanitario che ha subito intubato e rianimato la 60enne finita sotto le ruote della betoniera, per poi trasportarla in condizioni disperate presso il policlicno, in codice rosso: poco dopo il suo arrivo nel nosocomio meneghino ha però perso la vita a causa delle gravissime lesioni riportate.

INCIDENTI OGGI, 38ENNE MORTO A NAPOLI

Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia municipale di Milano per effettuare tutti i rilievi del caso, ma in base a quanto riferito da MilanoToday la situazione sembrerebbe alquanto chiara: il mezzo pesante stava svoltano a destra mentre la donna stava percorrendo via Predabissi verso viale Lombardia; una volta svoltato la betoniera avrebbe agganciato la ciclista per poi trascinarla per una 50ina di metri senza accorgersi di nulla. Alcuni passanti che hanno assistito alla terribile scena hanno avvisato il conducente che ha quindi fermato il camion. La Procura aprirà inchiesta per omicidio stradale.

Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi anche quello avvenuto a Marano, in provincia di Napoli, dove ha perso la vita un ragazzo di 38 anni, tale Fabio Salzano, figlio di un noto commerciante della zona. Era stato vittima di un incidente stradale in via Lazio qualche giorno fa ma ieri, dopo essere finito in coma, ha esalato l’ultimo respiro. Il 38enne era a bordo di una moto quando si era scontato con un’auto, un impatto violentissimo, visto che la vittima aveva sbattuto la testa violentemente a terra, e non è ben chiaro se indossasse o meno il casco.

