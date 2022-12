Incidenti oggi, auto fuori strada ad Alessandria: 3 morti, 4 feriti/ Due sono gravi

Fra gli incidenti di oggi, domenica 11 dicembre 2022, si segnala purtroppo quello gravissimo e mortale avvenuto sulla strada provinciale 244 alle 4 di notte, alle porte della città di Alessandria, in Piemonte. Sette giovani, che si trovavano sulla stessa vettura (una Peugeot) e stavano fuggendo dai carabinieri, i quali pare che li stessero inseguendo, sono rimasti vittime di un violentissimo impatto, causato dall’alta velocità a cui viaggiava l’auto, che ha perso aderenza sull’asfalto ed è finita fuori strada.

Al momento, non si sa con certezza l’età dei deceduti: secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “ANSA”, le tre persone che hanno perso la vita avrebbero 33, 29 e 15 anni e quest’ultima, in base a quanto ricostruito dal “Corriere della Sera”, sarebbe stata sbalzata all’esterno del veicolo in occasione del sinistro. Siamo di fronte indubbiamente al più grave degli incidenti di oggi, con altri quattro feriti, di cui due gravi: un codice rosso e un giallo (forse due, ma anche qua non si hanno ancora informazioni puntuali in merito).

INCIDENTI OGGI, AUTO FUORI STRADA AD ALESSANDRIA: TRAGEDIA NELLA NOTTE, MORTI TRE GIOVANI

Sui corpi delle vittime del più drammatico degli incidenti di oggi, quello di Alessandria, sono già stati predisposti gli accertamenti alcolemici per capire se i ragazzi, che evidentemente stavano rincasando dopo avere trascorso una serata spensierata, avessero bevuto.

Come riferito ancora dall’agenzia nazionale “ANSA”, i sette giovani “viaggiavano tutti su di una sola auto, finita fuori strada tra la località di Cabanette e il sobborgo alessandrino di Cantalupo (sembra per colpa della nebbia, ndr). Come spiegato dalla sala operativa provinciale dei vigili del fuoco – avvertita dai carabinieri e intervenuta con 2 squadre impegnate per oltre 3 ore – la zona è quella del passaggio a livello. Rfi, infatti, in una breve nota informa che sulla linea Alessandria – San Giuseppe di Cairo il traffico è sospeso tra il capoluogo di provincia piemontese e Acqui Terme per il danneggiamento dell’impianto provocato dal veicolo; riprogrammata l’offerta ferroviaria e attivato servizio sostitutivo con bus. Sul posto sono giunti infatti i tecnici Rfi”.

