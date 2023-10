Incidenti oggi, donna muore dopo scontro sulla Braccianese/ Ciclista travolto da pirata della strada a Roma

Il bilancio degli incidenti avvenuti oggi nelle strade italiane è ancora una volta purtroppo drammatico. Mariangela Palozzi, 39 anni, è morta dopo uno scontro tra due auto sulla Braccianese. Era a bordo di una Lancia Y insieme al marito e ai suoi due figli di 11 e 7 anni, che sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. Sull’altra vettura viaggiava un cinquantacinquenne insieme alla figlia di 15 anni. Anche loro sono ricoverati in gravi condizioni.

La dinamica del mortale è ancora da chiarire. I due conducenti sono stati sottoposti ai test alcolemici e tossicologici. L’impatto è stato terribile, tanto che la donna è morta sul colpo. La Braccianese è stata chiusa per diverse ore in modo da permettere alle autorità competenti di effettuare i necessari rilievi e liberare la carreggiata dalle due auto coinvolte. Spetterà ora alla Polizia il compito di chiarire eventuali responsabilità per quanto accaduto.

INCIDENTI OGGI: UN CICLISTA TRAVOLTO A ROMA

Sempre a Roma, nell’ambito degli incidenti di oggi, un ciclista è stato travolto da un pirata della strada nei pressi della fermata Metro Ponte Mammolo. Il malcapitato è finito sull’asfalto, ma per fortuna non ha riportato delle ferite gravi. È stato condotto in ospedale in codice giallo per effettuare degli accertamenti, seppure le sue condizioni non destino particolare preoccupazione. Intanto, è caccia al pirata della strada che, dopo averlo urtato, è scappato.

Non si è salvato, invece, l’ottantaquattrenne Francesco Marverti, che era stato investito da un’auto mentre si trovava in sella alla propria bicicletta a Soliera, in provincia di Modena, lo scorso 4 ottobre. L’uomo ha vissuto 10 giorni di agonia prima di spegnersi nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Baggiovara, dove era stato trasportato in elisoccorso dopo l’impatto. Il conducente della vettura in questo caso è stato identificato: è un trentaduenne del posto. Ora presumibilmente nei suoi confronti scatterà una indagine per omicidio stradale.

