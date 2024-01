Incidenti oggi, ex ciclista 22enne muore dopo un frontale in auto/ 19enne muore in scooter a Verona

INCIDENTI OGGI: MORTO L’EX CICLISTA MENTIL

Anche in questo giorno di festa dell’Epifania, purtroppo il bilancio degli incidenti di oggi parla di morti e feriti sulle strade italiane. Come ogni giorno, infatti, dobbiamo sfortunatamente fare i conti con scontri sulle vie, tamponamenti o investimenti. Nel trevigiano uno scontro tra due automobili ha provocato la morte di un giovane: parliamo di Patrick Mentil, 22enne ed ex ciclista. A completare il tragico bilancio il ferimento di altre tre persone, due delle quali sono in gravi condizioni. La vittima è deceduta in seguito all’incidente stradale avvenuto nella serata del 4 gennaio in provincia di Treviso, lungo la strada regionale Feltrina, ad Onigo, una frazione del comune di Pederobba.

L’impatto è avvenuto tra l’Audi A3 e una Land Rover Discovery: è possibile, secondo una prima ricostruzione, che all’origine dell’incidente ci sia un tentativo di sorpasso azzardato da parte dell’Audi, la vettura su cui viaggiava Mentil. I tre feriti hanno tutti intorno ai 30 anni di età e sono residenti in zona. Due sono stati trasportati in eliambulanza in condizioni critiche all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Il terzo ferito è stato ricoverato a Montebelluna.

INCIDENTI OGGI: MORTO UN GIOVANE DI 19 ANNI IN PROVINCIA DI VERONA

Nella giornata di ieri è morto, 36 ore dopo un incidente avvenuto a Torri del Benaco (Verona), Luca Chignola: il giovane aveva solamente 19 anni. Nel pomeriggio di mercoledì scorso, a bordo di uno scooter guidato da un amico, il ragazzo si era scontrato con un’automobile: le sue condizioni erano apparse fin da subito gravissime. La vittima era stata trasportata in elicottero per essere poi ricoverata in terapia intensiva dell’ospedale di Borgo Trento a Verona. Ieri i medici ne hanno dichiarato la morte cerebrale. Il conducente dello scooter, di 18 anni, invece è rimasto ferito lievemente.

Un altro grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di venerdì 5 gennaio a Ramiola di Medesano. Poco dopo le 15, due auto si sarebbero scontrate frontalmente mentre stavano percorrendo via Solferino. Cinque persone sono rimaste ferite: si tratta di tre adulti e di due bambini di 11 anni che sono stati trasportati al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma. Per le vittime, ferite e traumi in varie parti del corpo ma fortunatamente nessuno è in pericolo di vita.











