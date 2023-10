Incidenti oggi: giovane investito da taxi a Milano/ Due motociclisti morti a Brescia

Il bilancio degli incidenti oggi in Italia è drammatico. A Milano sono preoccupanti le condizioni di un giovane che mentre stava attraversando la strada in piazzale Tripoli è stato travolto da un taxi. La vettura pare che si trovasse nella sua corsia riservata, mentre la vittima era nei pressi delle strisce pedonali. Il conducente si è fermato a prestare soccorso. Sul caso sta indagando la Polizia locale, che vuole capire se una delle due parti ha la responsabilità di essere passata col rosso.

Spetta alle autorità competenti anche il compito di identificare il ragazzo investito, che attualmente è ricoverato all’ospedale di Niguarda in coma. La vittima non aveva infatti con sé i documenti al momento dell’incidente, ma soltanto una carta di credito. I dati su questa fanno presumere che si tratti di un giovane (all’apparenza di circa 25 anni) di nazionalità brasiliana. Nessuno dei familiari o degli amici finora si è fatto avanti.

INCIDENTI OGGI: DUE VITTIME A BRESCIA

Strade macchiate di sangue a Brescia, con due incidenti oggi che hanno provocato la morte di due motociclisti. Uno è avvenuto a Lavenone e la vittima è il cinquantottenne Sergio Gatti, idraulico e padre di famiglia di Nave. Era in via Nazionale, in sella alla sua moto Suzuki 1000, quando è stato travolto da un’Alfa Romeo che viaggiava in direzione opposta. In base alle prime ricostruzioni, pare che il conducente abbia perso il controllo del mezzo in una curva a causa dell’asfalto bagnato. È risultato negativo ai test su alcol e droga.

Non c’è stato nulla da fare neanche per Pier Carlo Ferrari. La dinamica dei due incidenti è stata sostanzialmente simile. Il cinquantaduenne era stato travolto in via Risorgimento da un’auto che stava svoltando a sinistra su via Uberti. È deceduto poco dopo il trasferimento in ospedale. Le sue condizioni erano apparse fin da subito drammatiche.

