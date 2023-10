Incidenti oggi, 26enne investito a Milano/ Sbalzato di 18 metri mentre attraversa: è grave

INCIDENTI OGGI: UN ALTRO PEDONE INVESTITO A MILANO

Ancora sangue sulle strade italiane. Tra gli incidenti stradali delle ultime ore c’è quello in cui è rimasto coinvolto un ragazzo di 26 anni, rimasto gravemente ferito nella notte tra sabato e oggi, domenica 22 ottobre 2023, a Milano. L’uomo è stato investito da un’auto, una Dacia Sandero, mentre attraversava la strada. Le sue condizioni sono critiche. Stando a quanto ricostruito da Milano Today, che cita l’Agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu), l’incidente è avvenuto poco prima delle 3 all’altezza del civico 81 di via della Chiesa Rossa. La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale, ma pare che la Dacia stesse viaggiando dal centro verso la periferia, mentre il 26enne stava attraversando la strada.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, guerra Israele: affonda vertice di pace, niente dichiarazione finale

Anche a causa della velocità dell’auto, l’impatto è stato violento: il 26enne è stato sbalzato sull’asfalto per circa 18 metri. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica in codice rosso. Accompagnato al Niguarda, il 26enne avrebbe riportato diversi traumi, soprattutto al bacino e agli arti inferiori. Questo è solo l’ultimo di una serie infinite di incidenti: da inizio anno sulle strade di Milano hanno già perso la vita 12 pedoni investiti da vetture e mezzi pesanti.

Ora solare, addio ora legale: quando si cambia/ Perché di notte e come spostare le lancette (22 ottobre 2023)

INCIDENTI OGGI: DUGENTA, AUTO PRENDE FUOCO DOPO SCONTRO

Un terribile incidente si è verificato anche in provincia di Benevento. Sulla Fondo Valle Isclero la strada è stata bloccata perché un’auto ha preso fuoco dopo l’impatto. L’incidente si è verificato questa mattina nei pressi dell’uscita di Dugenta (San Nicola), all’inizio del Sannio, non lontano dalla provincia casertana. Secondo quanto riportato da Edizione Caserta, una Fiat 500 guidata da una donna che viaggiava in direzione Caserta si è scontrata con una Citroen che proveniva dalla parte opposta.

Non è ancora nota la dinamica dell’incidente, ma nello scontro la seconda auto ha preso fuoco. Momenti di paura, dunque, nelle prime ore della giornata di oggi per il terribile scontro tra i due veicoli, anche perché a bordo della Citroen c’era un padre con un bambino che è rimasto ferito in modo serio. Dunque, la strada è stata bloccata del tutto in attesa dell’arrivo dei soccorsi che sono intervenuti prontamente.

"Italia rischia attentati di lupi solitari"/ Dambruoso "Guerra in Israele è un innesco potente"

© RIPRODUZIONE RISERVATA