Incidenti oggi, maxi tamponamento a Siena: un morto e 5 feriti/ A Trento deceduto un motociclista

E’ giunto il momento di scoprire anche oggi, giovedì 12 ottobre 2023, quali siano stati gli incidenti stradali più gravi verificatisi nelle scorse ore in Italia. Cominciamo da quello avvenuto in provincia di Siena, dove una persona è morta. Lo scontro si è verificato di preciso lungo l’Autopalio, nel raccordo autostradale Siena–Firenze fra le località Badesse e Monteriggioni.

Un maxi tamponamento che avrebbe coinvolto ben sei veicoli, fra cui cinque automobili, con l’aggiunta di un mezzo pesante, che purtroppo ha causato un decesso e dei feriti. In totale sono state cinque le persone che hanno necessitato delle cure del 118, giunto sul luogo segnalato nel giro di pochi minuti dopo essere stato lanciato l’allarme. Purtroppo per un automobilista non vi è stato nulla da fare e quando il personale sanitario lo ha preso in carico non ha potuto fare altro che constatare il decesso sul posto dello stesso. La vittima è rimasta incastrata fra le lamiere dei veicoli coinvolti e si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarla. Sul posto anche gli uomini della polizia stradale che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per capire nel dettaglio di chi siano le responsabilità del maxi sinistro che ha causato l’ennesima vittima sulle strade in Italia.

INCIDENTI OGGI, MOTOCICLISTA MORTO A TRENTO

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo riportarvi oggi anche quello che si è verificato ieri in quel di Trento, di preciso presso la galleria di Martignano, quella che dal capoluogo del Trentino Alto Adige porta a Pergine.

In questo caso a morire è stato un motociclista, il notaio 58enne Donato Narcisio, che dopo aver perso il controllo del proprio mezzo è finito contro una macchina, morendo sul colpo. L’automobilista non ha invece riportato alcun graffio ma è stato soccorso in stato di choc dopo aver assistito ad una scena drammatica. La galleria, in direzione Valsugana, è rimasta chiusa a lungo per tutti i rilievi, con il traffico che è stato deviato sulla vecchia statale: solo dopo ore il traffico è tornato alla normalità.

