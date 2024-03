Incidenti oggi, morta madre 40enne a Mogoro/ A Treviso morta un 19enne e 4 feriti, tra cui un bambino

Particolarmente infausto il bollettino degli incidenti stradali avvenuti oggi, lunedì 11 marzo 2024, in Italia. Il primo, che si è registrato nella tarda serata di ieri, peraltro, è avvenuto nella stessa Sardegna che già nella prima mattinata di domenica aveva visto morire sulle sue strade un 28enne. In serata, invece, una Ford C Max si è schiantata sulla statale da Mogoro a Sardara, per ragioni ancora da chiarire data l’assenza di testimoni.

Lo schianto non avrebbe causato incidenti collaterali, mentre alle autorità non risulta ci fossero ostacoli di alcun tipo sulla carreggiata. L’immediato intervento dei soccorsi, tra polizia e 118, tuttavia, non si è rivelato utile per la conducente della Ford che si è schiantata, poi identificata nella persona di Giulia Erdas, madre 40enne di Morgongiori. La donna, a quanto si apprende, da tempo passava un periodo difficile e gli inquirenti stanno cercando di capire se l’incidente possa essere in qualche modo stato causato volontariamente.

Incidenti oggi: morta una ragazza 19enne a Treviso

Tra gli incidenti di oggi, spicca anche quello che si è registrato in serata a Treviso, precisamente Godega Sant’Urbano, dove due auto, una Volkswagen Maggiolino e una Suzuki Swif (che si è ribaltata), si sono scontrate per ragioni ancora da chiarire. Nell’impatto sono rimasti ferite complessivamente 5 persone, tra cui tre ragazze di 19 anni a bordo dalla Suzuki e i due occupanti, madre e figlio, del Maggiolone. All’arrivo dei sanitari, però, era già troppo tardi per una delle ragazze, che è stata dichiarata morta dal medico legale.

Altri due incidenti si sono verificati, infine, tra Latina e Roma. Il primo è avvenuto all’altezza della frazione di Campoleone, in direzione Aprilia, dove una Peugeot 207, forse per un colpo di sonno, è uscita fuori dalla corsia, scontrandosi con una Peugeot 307. Seppur l’impatto sia stato violento, fortunatamente tutte le persone coinvolte hanno riportato solo ferite lievi. Roma, invece, è stata protagonista di un singolare incidente nel quartiere Eur. Un uomo romano di 47 anni, infatti, si è schiantato contro un palo della luce, riportando alcune ferite. Una volta giunte lì, però, le forze dell’ordine hanno immediatamente scoperto che l’autista doveva trovarsi in quel momento ai domiciliari, per una precedente condanna a 7 anni per tentato omicidio.











