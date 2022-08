Incidenti oggi, moto contro auto: 53enne morto a Cuneo/ Bmw contro ponteggio a Torino

Il bollettino incidenti di oggi, sabato 20 agosto 2022, ci restituisce, purtroppo, l’ennesimo spaccato permeato da sangue e morte sulle carreggiate di tutta Italia e le notizie peggiori nelle ultime ore giungono dal Piemonte. In particolare, un violento impatto è avvenuto sulla provinciale 28 bis a Montezemolo, in provincia di Cuneo, a pochi chilometri dal confine con la Liguria. A scontrarsi sono state un’automobile e una moto e a riportare i danni maggiori è stato proprio il motociclista, un 53enne che ha rimediato gravissime ferite e le cui condizioni sono da subito sembrate disperate.

Terremoto oggi Amatrice M 2.3/ Ingv ultime notizie: scossa anche nel mar Adriatico

Nel corso della giornata, poi, è sopraggiunto il decesso dell’uomo presso l’ospedale di Ceva, dove era stato trasferito d’urgenza dai soccorritori del 118. Con lui viaggiava una donna, gravissima e ricoverata alle “Molinette” di Torino. La dinamica del sinistro, che rientra nel bollettino incidenti oggi, è ancora al vaglio degli inquirenti: vi stanno lavorando i carabinieri, intervenuti congiuntamente ai vigili del fuoco di Mondovì e di Ceva. Per ciò che riguarda il conducente della vettura, egli è rimasto illeso.

Croazia, 30enne italiano uccide la fidanzata 40enne/ Omicidio al culmine di una lite

INCIDENTI OGGI: BMW CONTRO PONTEGGIO A TORINO

Sempre dal Piemonte proviene un altro aggiornamento relativo al bollettino incidenti oggi. Nel pomeriggio di venerdì 19 agosto 2022, come riferito dal quotidiano “Torino Today”, tra via Martorelli e via Gottardo un’automobile Bmw ha perso improvvisamente aderenza sull’asfalto, per cause ancora da accertare, terminando la propria corsa contro un ponteggio ancorato a un palazzo di sei piani, che ha fortunatamente resistito all’urto.

Ferito l’automobilista che si trovava alla guida: soccorso dalla Croce Verde di Villastellone, è stato trasportato all’ospedale “Giovanni Bosco”, ma le sue condizioni di salute, stando a quanto si apprende, non susciterebbero particolare preoccupazione tra i medici. Intanto, come da prassi, la polizia ha effettuato i rilevamenti in loco e ha dovuto giocoforza impedire il traffico veicolare e pedonale in una zona piuttosto estesa di strada, scongiurando qualsiasi pericolo collegato a un possibile rischio di crollo del ponteggio.

Gloria Mercurio, maresciallo carabinieri trovata morta in casa/ Ipotesi suicidio

© RIPRODUZIONE RISERVATA