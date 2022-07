Tromba d’aria ad Alba, video maltempo Piemonte/ Raffiche vento e grandine nel Cuneese

Un violento temporale si è abbattuto sulle Langhe negli ultimi minuti. La pioggia è cominciata poco dopo le ore 16:30, poi si è fatta sempre più intensa, infatti a Bra e Alba sono state registrate anche fortissime raffiche di vento. Le segnalazioni parlano anche di una tromba d’aria, le cui conseguenze al momento non sono note. Ma per questa ondata di maltempo in Piemonte c’è stata l’interruzione della strada tra Torre Bormida e Cortemilia dopo la caduta di un albero. Tempesta improvvisa anche a Ceva e Mondovì. Luci già accese nelle città, visto che il cielo si è letteralmente oscurato. Il problema è rappresentato dal forte vento e dal temporale.

Infatti, viene segnalata anche una forte grandinata a Villanova e Roccaforte. L’Arpa Piemonte spiega sul maltempo che queste “condizioni di instabilità sulla nostra regione nel corso del pomeriggio odierno ed in serata” sono dovute ad una “flessione del campo di pressione in quota, associata ad infiltrazioni di aria più fredda“. Si stanno verificando, quindi, “grandinate e forti raffiche di vento, dapprima sui settori alpini, in successivo transito su zone di pianura e collina“.

MALTEMPO PIEMONTE: TEMPORALI E VIOLENTE GRANDINATE

Il maltempo in Piemonte, che era stato indicato nelle previsioni dei giorni scorsi, ha effettivamente coinvolto Alba e tutta la provincia di Cuneo. Sui social ci sono anche video della pioggia torrenziale condita dal vento forte, ma ci sono scenari anche di grandine copiosa hanno interessato diverse aree del territorio cuneese. Con danni più o meno ingenti, a seconda dei casi, come riportato da La Voce di Alba. Coinvolta appunto anche la zona del monregalese. Ad esempio, a Villanova Mondovì, dove è stata registrata una scarica di grandine di ingente portata e pure molto violenta, sono stati descritti chicchi delle dimensioni di una palla da ping-pong, ancora visibili dopo il passaggio del temporale.

Il maltempo sta interessando, dunque, tutto il Piemonte con forti rovesci e temporali sulla zona centro meridionale. Ci sono stati interventi nella notte da parte dei vigili del fuoco nel Torinese. Ad esempio, è arrivata una richiesta di soccorso da Rivarolo Canavese, perché in via Gozzano si era staccato il tetto di lamiera di una palazzina di tre piani per una superficie di 200 metri. Nessuna persona fortunatamente è rimasta coinvolta. Invece rami e alberi sono caduti su un’auto in sosta e sul tetto di una casa ad Oglianico. Anche in questo caso non ci sono stati feriti.













