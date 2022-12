Incidenti oggi, scontro fra 3 veicoli: morta 72enne/ Monopoli: anche tre feriti

Purtroppo, anche in queste giornate di festa, ci ritroviamo a osservare il bollettino incidenti oggi e che hanno seminato dolore e morte lungo le carreggiate italiane. Teatro di gravi sinistri stradali è stata la Puglia con le sue strade, a cominciare dallo scontro fra tre veicoli avvenuto a circa tre chilometri da Monopoli, lungo la strada che conduce a Castellana Grotte. Nell’impatto violento ha perso la vita una donna di 72 anni di Putignano e altre tre persone sono rimaste ferite nella carambola, che ha coinvolto una Panda, una Peugeot 307 e un furgone.

I tre soggetti feriti in quello che è risultato essere uno dei più gravi incidenti di oggi sono stati ricoverati presso l’ospedale di Monopoli e il Policlinico di Bari. Stando a quanto si apprende mediante l’agenzia di stampa ANSA, due di essi sarebbero in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti congiuntamente la polizia locale e il personale dei vigili del fuoco e del 118.

INCIDENTI OGGI, BARLETTA: MADRE 32ENNE PERDE LA VITA IN UN DRAMMATICO SCONTRO

Tra gli incidenti oggi ve ne è, purtroppo, un secondo avvenuto in landa pugliese e anch’esso terminato nel peggiore dei modi per una delle sue sfortunate protagoniste. Si tratta di una donna, una madre di 32 anni di Barletta, che ha perso la vita in uno scontro fra due automobili fra Canosa di Puglia e la stessa Barletta.

L’agenzia di stampa ANSA ha sottolineato, in base alle informazioni raccolte, che la vittima viaggiava a bordo di una automobile con suo marito e i loro due figli di 6 e di 8 anni, che sono a loro volta rimasti feriti. La donna, si legge nella nota di agenzia, “è stata soccorsa dal personale del 118, ma è morta durante il tragitto verso l’ospedale di Andria. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la polizia e la polizia locale”.

