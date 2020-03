Incidenti stradali: 19enne morto nell’Ossola/ Due vittime a Torino dopo un frontale

Ancora una volta sono stati numerosi gli incidenti stradali verificatisi in Italia, con diversi morti. Uno dei più drammatici è accaduto nella serata di ieri, giovedì 5 marzo, in provincia di Torino. Come riportato dai colleghi di Today, due auto si sono scontrate frontalmente lungo la strada statale 25 del Moncenisio, nei pressi dell’azienda Raicam di Bruzolo. A perdere la vita, il 36enne Maicol Stabile, originario di Susa e a bordo di una Fiat Punto, nonché il 58enne Michele Colonia, residente di Sant’Ambrogio di Torino, e alla guida di una Opel Meriva. Questi stava viaggiando in direzione di San Didero quando ha perso il controllo del proprio mezzo, impattando violentemente contro la Punto che stava invece procedendo verso Vernetto. Uno scontro tragico che ha provocato la morte immediata del 58enne. L’altro automobilista, invece, è stato soccorso in condizioni disperate, per poi morire poche ore dopo all’ospedale di Susa.

INCIDENTI STRADALI: 19ENNE MORTO NELL’OSSOLA, ARRESTATO CONDUCENTE MEZZO

Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire con esattezza l’accaduto, e non è da escludere un malore o una distrazione. Un’altra vittima sempre in Piemonte, un 19enne morto a seguito di un incidente stradale avvenuto nell’Ossola, sulla strada provinciale di Trontano (Vco). Il ragazzo giovanissimo era a bordo di una Mercedes condotta da un 29enne, e mentre stava percorrendo la strada fra Beura e il comune dell’Ossola, ha sbandato, ribaltandosi più volte e terminando la propria corsa impazzita contro un muro di cinta di una casa. L’autista e un altro ragazzo in auto di 31 anni, sono riusciti ad uscire dal mezzo, mentre il 19enne è rimasto intrappolato nel veicolo che ha poi preso fuoco. Quando i soccorsi sono giunti sul luogo incriminato, per il giovane non vi è stato nulla da fare. Il 29enne proprietario dell’auto è stato arrestato per omicidio stradale.

