Incidenti stradali: 23enne centauro morto a Lecco/ Una vittima anche nelle Marche

Solita sfilza di incidenti stradali verificatisi in Italia, di cui alcuni purtroppo mortali. Uno dei più gravi ci giunge dalla Lombardia, precisamente dal comune di Abbadia Lariana, in provincia di Lecco. A morire, un ragazzo di soli 23 anni a bordo della sua moto. Nel pomeriggio di ieri stava effettuando, così come molti altri centauri, il giro del lago, ma inspiegabilmente ha perso il controllo del proprio mezzo lungo la Strada provinciale 72, terminando la sua corsa prima contro un muro e poi contro un palo. Immediato l’arrivo sul posto dei soccorsi, ma il giovane, originario di Paderno Dugnano, in provincia di Milano, è morto poco dopo essere stato ricoverato all’ospedale Manzoni. In base ad una prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti, poi riportata da Il Giorno, pare che il ragazzo stesse superando una serie di auto incolonnate all’altezza di Linzanico, quando ha perso il controllo della ruota posteriore, finendo a terra.

INCIDENTI STRADALI: DUE VITTIME A CIVITANOVA E A MILANO

Il 23enne ha prima strisciato per diversi metri contro un muro di contenimento al lato desto della Sp 72, per poi rimbalzare sull’altro lato della carreggiata, e finire contro una stanga in metallo. Un impatto violentissimo, che non ha purtroppo lasciato scampo al ragazzo alla guida della due ruote. Un altro incidente mortale è avvenuto nel pomeriggio di ieri nelle Marche, precisamente lungo l’autostrada A14 nel tratto fra Loreto e Civitanova. Lungo la carreggiata sud, al chilometro 259+200, un furgone Fiat Ducato e un camion, si sono scontrati in maniera molto violenta. Ad avere la peggio, il conducente del primo, che dopo essere stato estratto in condizioni disperate dal proprio mezzo, è morto pochi minuti dopo nonostante i tentativi dei soccorritori di rianimarlo. Infine una vittima a Milano, un 25enne originario di Porto Empedocle, provincia di Agrigento, investito da un’auto mentre era a bordo del suo scooter.

