Incidenti stradali/ Mantova, morto papà campione paralimpico Giancarlo Masini

Incidenti stradali che continuano a verificarsi con paurosa continuità sulle nostre arterie di collegamento provocando un bilancio di vittime purtroppo sempre molto alto. Un terribile scontro si è verificato nella giornata di ieri a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, dove ha perso la vita l’81enne Osvaldo Masini, padre del campione paralimpico di ciclismo Giancarlo Masini, noto per indossare da 6 anni a questa parte la maglia della Nazionale. Nel 2012, infatti, era rimasto vittima di un incidente in motocross, disciplina da lui praticata agonisticamente, che gli aveva provocato una paralisi parziale degli arti inferiori. Ieri la notizia dell’incidente, purtroppo mortale, che ha interessato l’81enne: l’impatto è avvenuto intorno alle 11 lungo Via Solferino, la Strada provinciale che in quel tratto porta a Grole. Come riportato da Brescia Today, la vittima era alla guida della sua Fiat 600 quando è avvenuto un frontale con un furgone guidato da un 36enne della zona. Proprio quest’ultimo ha allertato i soccorsi ma all’arrivo dei sanitari per Masini non c’era già più niente da fare: l’81enne sarebbe morto sul colpo.

INCIDENTI STRADALI: MORTO 87ENNE IN PROVINCIA DI TERNI

Nel resoconto degli incidenti stradali delle ultime ore, sperando di non dover aggiornarlo nel corso della giornata di oggi, martedì 17 dicembre, bisogna descrivere purtroppo ciò che è accaduto nella serata di ieri in provincia di Terni. Un uomo di 87 anni ha perso la vita in uno scontro avvenuto lungo la E45 in direzione sud in prossimità dello svincolo per San Gemini. Come riportato da Terni Today, in un primo momento si era parlato di un incidente che aveva coinvolto tre autovetture, ma i successivi rilievi hanno acclarato che le macchine coinvolte nel tragico impatto erano solamente due. La vittima, alla guida di una Fiat Panda, era originario di Todi. La corsia sud è stata momentaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto si sono portati anche i Vigili del Fuoco.

