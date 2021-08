Incidenti stradali, morti 2 motociclisti a Treviso e Rieti/ Tir ribaltato a Sciacca

La vigilia di Ferragosto è purtroppo contrassegnata da alcuni, drammatici incidenti stradali, che hanno macchiato di sangue e lacrime la mattinata di sabato 14 agosto 2021, con due vittime fino a questo momento registrate e alcuni feriti. A perdere la vita sono stati due motociclisti: il primo è deceduto a Susegana, in provincia di Treviso, in un violento impatto tra il suo mezzo a due ruote e un’automobile lungo la Pontebbana, all’altezza della cantina Borgoluce. Il sinistro si è verificato intorno alle 9.30 e, nonostante l’intervento dei soccorritori del 118, non c’è stato nulla da fare per il malcapitato centauro, deceduto sul colpo.

Con lui c’era anche una donna, che viaggiava sulla moto in qualità di passeggera: sarebbe in gravi condizioni. Oltre all’emergenza medica, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e della polizia locale, già al lavoro per la ricostruzione della dinamica del sinistro. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa al traffico veicolare, così da consentire non soltanto i soccorsi, ma anche i rilievi.

INCIDENTI STRADALI: DRAMMA A RIETI, PERSONE FERITE ANCHE IN SICILIA

Il terribile incidente verificatosi in landa veneta non è l’unico di questa giornata pre-festiva, dal momento che anche a Rieti, più precisamente sulla Salaria, all’altezza di Poggio Moiano (zona Ponte Buita), un motociclista ha perso la vita nello scontro con un’autovettura, le cui cause sono ancora tutte da chiarire. Sul posto, riferiscono gli organi di stampa locali, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118. Non si conosce ancora con esattezza il numero dei feriti e delle loro condizioni.

Infine, sulla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, a Sciacca, nell’Agrigentino (poco prima della galleria San Giorgio), un mezzo pesante si è ribaltato dopo uno schianto contro una vettura, forse frontale. Le testate locali al momento riportano notizie frammentarie e differenti, in quanto il totale dei feriti oscilla dalle 2 alle 4 persone. In attesa di informazioni maggiormente esaustive e chiare, si segnala che il tratto di strada 115 è stato chiuso in entrambe le direzioni. Il tir che si è ribaltato stava trasportando della farina.



