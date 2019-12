Incidenti stradali oggi/ Schianto in A8 e A26: traffico ko. 25enne morto a Colturano

Mattinata di “passione” sulle autostrade del nord Italia con due incidenti stradali ravvicinati sia per tempistiche che per territorio: attorno alle 8.30 due auto si sono scontrate per motivi ancora tutti da verificare all’altezza del bivio A8-A26 in direzione Varese. L’incidente è avvenuto sul curvone del bivio e nello scontro è rimasta ferita una persona, un conducente delle due auto schiantate: lunghissime le code formatesi tra l’altro nel momento di massimo traffico della mattina. Poco prima sempre sull’autostrada A26 Genova Voltri – Gravellona Toce, nel tratto tra Masone e Ovada, in direzione nord, da segnalare un secondo incidente che ha provocato questa volta quattro chilometri di code e due feriti lievi nel sinistro. È in corso l’intervento delle autorità assieme ai soccorsi sanitari per capire cosa sia successo nello schianto, oltre a dirigere il traffico con le immediate lunghe code formatesi prima del casello. Mattinata difficile anche in Liguria sulla Guido Rossa, con l’ingresso in autostrada in direzione casello di Genova Aeroporto reso difficile da un piccolo incidente stradale.

INCIDENTI STRADALI, TRAGEDIA A COLTURANO

Si chiama Tommaso Rosa, aveva 25 anni, e purtroppo non ce l’ha fatta dopo il terribile schianto, di sicuro il più pesante degli incidenti stradali avvenuti nella serata di ieri: viaggiava lungo la Strada Provinciale della Cerca all’altezza di Colturano (Milano) quando la sua Fiat 500 ha impattato in un frontale con un camion sulla corsia opposta. Come riporta Milano Today, la dinamica dell’incidente è stata devastante: sembra infatti che il 25enne, in viaggio in direzione Melegnano, abbia tamponato una Ford Fiesta guidata da una donna di 43 anni. Proprio a causa di quell’impatto improvviso, Tommaso avrebbe perso il controllo dell’auto invadendo la corsia di marcia opposta schiantandosi frontalmente con un tir Scania guidato da un uomo di 63 anni. Camionista illeso, donna ferita e in condizioni gravi ricoverata all’ospedale Niguarda, per il 25 enne invece non c’è stato nulla da fare.

