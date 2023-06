Incidenti treni India: 288 morti e 900 feriti/ Video: un’ecatombe, ospedali in tilt

E’ pesantissimo il bilancio dell’incidente fra treni avvenuto nella giornata di ieri in India, presso la stazione di Balasore. Si parla di 288 vittime e più di 900 feriti ma c’è il rischio che tale numero possa ulteriormente peggiorare tenendo conto che molti passeggeri sono gravissimi. A scontrarsi sarebbero stati tre treni, un merci e due passeggeri, anche se la dinamica di quanto accaduto non è ancora chiaro. Sul posto sono stati inviati più di 100 soccorritori, ormai da più di 12 ore impegnati a salvare quante più vite possibile senza sosta.

A cercare di ricostruire l’accaduto ci ha pensato il portavoce delle Ferrovie Amitabh Sharma, che ha spiegato: “Un treno proveniente da Yeswanthpur e diretto a Howrah si è schiantato contro quei vagoni provocando il deragliamento delle sue 3-4 carrozze”. Una decine di carrozze dello Shalimar-Chennai Coromandel Express sarebbero deragliate vicino a Baleswar e sarebbero poi finite sul binario opposto, scontrandosi con un altro convoglio di passeggeri e un treno merci.

INCIDENTI FRA TRE TRENI IN INDIA: IL COMMENTO DELLA VON DER LEYEN

“Ci aspettiamo che le operazioni di soccorso continuino almeno fino a domani mattina. Da parte nostra, abbiamo allertato tutti i grandi ospedali governativi per assistere i feriti”, ha aggiunto un portavoce del governo dello Stato di Orissa mentre la presidente della Commissione Europea, von der Leyen, ha aggiunto: “Terribili notizie dall’India. Esprimo le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime dell’incidente ferroviario dell’Orissa e auguro una pronta guarigione ai feriti. Il popolo indiano è nei nostri pensieri in questo momento di dolore. L’Europa piange con voi”, le parole via Twitter.

Gli ospedali dell’India, a fronte dell’incidente fra treni, risultano essere in tilt, e dopo un appello via tv sono state moltissime le persone che si sono messe in coda per donare il sangue. “Sono addolorato per l’incidente ferroviario – le parole via Twitter del premier Narenda Modi – in questo momento di dolore, i miei pensieri sono con le famiglie in lutto. Che i feriti possano riprendersi presto. Ho parlato con il ministro delle Ferrovie Ashwini Vaishnaw e ho fatto il punto della situazione”.













