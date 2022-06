INCLUSIONE SOCIALE/ “Se mi conosci non mi eviti”: domenica 3 luglio a Villa Scheibler

La bottega dell’inclusione sociale Fabrizio De André, attiva da anni sul fronte dell’inclusione sociale, presenta un nuovo appuntamento. Protagonisti i detenuti del Gruppo della Trasgressione, nato nel 1997 dalla lunga esperienza del dott. Angelo Aparo nelle carceri di San Vittore, Bollate e Opera con lo scopo di lavorare sull’auto percezione di chi commette reati e sul sostrato affettivo che anche nelle persone comuni può portare a violenze sugli altri e su se stess. I detenuti, come “libri parlanti” racconteranno la loro storia per farsi conoscere come persone e non per quello che hanno fatto. L’evento si tiene a Villa Scheibler in via Orsini 21 a Milano il 3 luglio alle ore 15 e 30. Parteciperanno il Dr. Juri Aparo – Presidente del Gruppo della Trasgressione e il Dr. Gabriele Catania – Presidente dell’Associazione “Amici della Mente ODV”. L’ingresso è gratuito

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 29 giugno/ Positività 5.8%, +60 ricoveri

Ingresso gratuito

LEGGI ANCHE:

MILANO-LEOPOLI/ Una rete di associazioni e un’onda di bene che fa sorridere i bambiniTog, cos'è Fondazione per riabilitazione bambini/ Concerto "Love Mi" di Fedez e J-Ax

© RIPRODUZIONE RISERVATA