Incontro Conte-Centrodestra/ Proposte opposizione anti-Coronavirus: “70 miliardi”

E’ iniziato in questi istanti l’incontro fra il Centrodestra unito e il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, in merito all’emergenza coronavirus. Presenti, oltre ovviamente al premier, anche il leader della Lega, Matteo Salvini, e quello di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. A rappresentare Forza Italia, invece, c’è Tajani. Non è complicato capire cosa chiederanno i tre leader nell’incontro di Palazzo Chigi, tenendo conto delle dichiarazioni delle ultime ore. Il primo punto sarà la richiesta di un commissario straordinario che sappia gestire l’emergenza, e il nome su cui convergono i tre, nominato anche da Matteo Renzi negli scorsi giorni, è l’ex numero uno della Protezione Civile, Giorgio Bertolaso. Secondariamente i tre chiederanno misure ancora più restrittive rispetto a quanto attuato nelle ultime ore, ovvero, la chiusura totale di ogni attività lavorativa, ad eccezione delle primarie necessità, per almeno due settimane. Solo così facendo si creerebbe una vera e propria quarantena, che riuscirebbe a non trasmettere il terribile covid-19.

INCONTRO CONTE-CENTRODESTRA PER CORONAVIRUS: “SI FACCIA IN FRETTA E SENZA TENTENNAMENTI”

“Dobbiamo fare in fretta e di più, senza tentennamenti – ha spiegato Salvini all’arrivo all’incontro, come riferiscono i colleghi di Sputnik – Chiudere tutto e subito, senza lasciare spazio a dubbi o interpretazioni. E mettere a bilancio per aiutare SUBITO famiglie e imprese (soprattutto i piccoli) non 7 ma 70 miliardi, e che in Europa non perdano tempo a discutere. Ogni giorno perso è un dramma – aggiunge – volere è potere”. Quindi un messaggio all’Unione Europea: “servono tanti tanti soldi, subito”. Giorgia Meloni ha invece anticipato le richieste al premier Conte attraverso la propria pagina Facebook, ed oltre ai due punti elencati sopra, la numero uno di FdI chiede “Sostegno imponente dello Stato per tutelare aziende, lavoratori autonomi e posti di lavoro con sospensione di tributi, mutui, bollette e pagamenti di ogni genere, cassa integrazione per tutti e ammortizzatori sociali per P. IVA”. Infine le parole del vicepresidente forzista, Tajani, che ad Alanews, prima del meeting con il Premier ha ammesso: “Oggi andremo a chiedere che ci sia un passo forte in avanti perchè 7,5 miliardi non bastano bisogna investire di più. Per questo abbiamo insistito sugli aiuti europei. Abbiamo chiesto un commissario unico”.

