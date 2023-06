Incoronazione di Carlo, attivisti pro-repubblica arrestati/ “Palazzo non voleva manifestanti”

Graham, l’impiegato più anziano di Republic, l’unico gruppo di campagna contro la monarchia di dimensioni considerevoli della Gran Bretagna, è anche l’unico impiegato. Con altri sette attivisti, è stato arrestati vicino a Trafalgar Square e al centro commerciale mentre preparava una protesta per l’incoronazione di Carlo. La detenzione è durata 16 ore e al Financial Times racconta: “Ho sempre pensato che ci sarebbe stato un momento in cui avremmo avuto un impatto maggiore. Non pensavo proprio che sarebbe stata una cortesia della polizia metropolitana“.

Smith ora ha due battaglie in corso: una contro la reazione del governo conservatore alle proteste dirompenti. “Le leggi sono così radicali che hanno bisogno solo della più debole scusa per dire “non puoi protestare, ti arresteremo””, spiega. La seconda, per “sbarazzarsi” di Re Carlo che “odia assolutamente il dissenso. Ci ha visto cinque volte protestare molto vicino a lui e non si impegna contro di noi. Ho l’impressione che non sia impressionato”. Nel libro “Abolire la monarchia”, Smith sostiene che i Windsor ricevono più denaro pubblico di quanto richiesto e lo spendano in modo stravagante per i viaggi. In Gran Bretagna, solo un quarto della popolazione è favorevole a un capo di stato eletto. Ma la proporzione di coloro tra i 18 ei 24 anni che sostengono la monarchia si è quasi dimezzata in un decennio, a circa un terzo. I membri del Commonwealth stanno cercando di diventare repubbliche.

Smith: “È stato un arresto premeditato”

Smith, che ha 49 anni, si definisce “un attivista, non un manifestante”. Al Financial Times spiega: “Certamente entro nella pelle delle persone. Ma non ho mai avuto problemi con la polizia”. La legge del Regno Unito di recente si è inasprita contro i manifestanti: la polizia è stata in grado di arrestare chiunque alzasse la voce. Smith stato arrestato verso le 6 del mattino del giorno dell’incoronazione, nonostante avesse mantenuto i contatti con la polizia per mesi. “Questo è stato premeditato. Sospetto che le persone al Palazzo, o collegate al Palazzo, abbiano chiarito che non volevano che i manifestanti facessero un gran clamore”.

La lezione che Republic ha tratto è che in Gran Bretagna, “non abbiamo più il diritto di protestare, abbiamo solo il permesso. C’è un’ipotesi di autorizzazione, ma che può essere ritirata in qualsiasi momento da alti funzionari e politici”. Smith e i suoi compagni arrestati stanno cercando di fare causa per arresti illegali e violazione dello Human Rights Act 1998. A loro dire ci vogliono “scuse abbastanza complete e chiare”. Il sostegno alla monarchia nel Regno Unito poggia su due pilastri, il primo economico: questa è vista come a buon mercato ma secondo Republic non è così. La seconda motivazione è che la monarchia viene vista come un meccanismo che funziona, mentre con la Repubblica non ci sarebbe questa certezza.











