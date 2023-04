India, a Calcutta la prima metro sotto l’acqua/ Un tunnel a 32 metri di profondità

Il direttore generale della metropolitana di Calcutta, Uday Kumar Reddy, ha inaugurato il tunnel viaggiando da Mahakaran alla stazione di Howrah Maidan con il convoglio numero MR-612. Il fiume Hooghly è stato attraversato alle 11.55. Con lui, durante il viaggio, anche il direttore generale aggiunto della Kolkata metro rail corporation limited e altri ufficiali. Dopo che il test è andato a buon fine, i funzionari hanno praticato la “puja”, un rituale religioso indù. Intorno alla struttura sono stati gettati fiori di zafferano brillanti e un operaio ha rotto una noce di cocco tra gli applausi.

Festa della mamma 2023, quando si festeggia?/ Perché non 8 maggio: data è "mobile"

L’India in prima linea per le innovazioni nei trasporti

Kausik Mitra, responsabile delle pubbliche relazioni per il sistema metropolitano di Calcutta, ha parlato di “Momento storico per Metro Railway”: nel 1984 proprio Calcutta è stata la prima città indiana a vantare una linea della metro. “Si tratta di un passo rivoluzionario nel fornire un moderno sistema di trasporto ai cittadini di Calcutta e dei sobborghi”. Mitra ha proseguito: “È davvero un regalo speciale delle ferrovie indiane per il popolo del Bengala. Le corse di prova saranno condotte per i prossimi sette mesi prima dell’inizio dei servizi regolari sul tratto. La nuova linea contribuirà a decongestionare il traffico e le persone, grazie al tunnel, potranno raggiungere la propria destinazione in brevissimo tempo”.

Danni al cervello dopo colpi alla testa/ 45% dei pazienti con problemi dopo 6 mesi

L’intera tratta della metropolitana che passa per Howrah Maidan sarà lunga 4,8 chilometri. Si tratta di un’innovazione importante introdotta dal governo di Narendra Modi, che lavora per modificare la viabilità e la mobilità del paese. Già all’inizio dell’anno, l’India ha festeggiato l’apertura del primo tratto di una nuova superstrada a otto corsie tra Nuova Delhi e Mumbai. Lo scorso gennaio, invece, la nave Mv Ganga Vilas è partita da Varanasi, nello Stato di Uttar Pradeshper, per navigare su corsi d’acqua differenti per oltre tremila chilometri della durata di 51 giorni.