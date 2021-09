India, a Mumbai 90% con anticorpi Covid/ “65% era vaccinato, rafforzare campagna”

Quasi il 90% delle persone che vivono nella capitale finanziaria dell’India, Mumbai, ha gli anticorpi Covid, secondo un’indagine condotta tra agosto e l’inizio di settembre su 8.674 adulti – di cui quasi il 65% vaccinato – e pubblicata venerdì. Le donne, secondo l’analisi, hanno più anticorpi rispetto agli uomini (88,29% rispetto all’85,07%).

La presenza di anticorpi era più alta negli individui che avevano ricevuto la prima o entrambe le dosi di vaccino rispetto ai non vaccinati, ha chiarito l’indagine della Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) con cui si è visto che il 90% della gente indiana di Mumbai ha gli anticorpi Covid-19.

INDIA: BENE MUMBAI SU GESTIONE SECONDA ONDATA, “RAFFORZARE CAMPAGNA VACCINAZIONE”

A proposito dell’indagine che ha stabilito come il 90% delle persone che vivono a Mumbai, in India, abbia sviluppato anticorpi Covid, si aggiunge nel rapporto: “Poiché la sieroprevalenza tra coloro che sono vaccinati è molto più elevata rispetto alle controparti non vaccinate, è essenziale rafforzare il programma di vaccinazione Covid in corso”.

L’affollata città indiana Mumbai ha ricevuto quest’anno un giudizio positivo per aver affrontato la seconda ondata della pandemia meglio di qualsiasi altra metropoli del paese. La scoperta del rapporto arriva in un momento in cui permangono le preoccupazioni sull’emergere di una terza ondata. L’India ha segnalato 34.403 nuovi casi di Covid venerdì in tutto il paese.

