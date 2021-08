Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Sicilia da Lunedì in zona gialla (28 Agosto)

La Sicilia, in base alle ultime notizie provenienti dalla cabina di monitoraggio dell’Iss, passa in zona gialla a partire da lunedì 30 agosto. La regione ha superato le soglie previste per i ricoveri ospedalieri, sia nei reparti ordinari sia nelle terapie intensive. Il numero di decessi è ben quattro volte superiore alla media nazionale. Il resto dell’Italia, invece, resterà zona bianca: si salva anche la Sardegna.

Heather Parisi: "Vaccinati contagiosi"/ Roberto Burioni: "Toh, una collega che balla"

“Ho appena firmato una nuova ordinanza che porta la Sicilia in zona gialla. È la conferma che il virus non è ancora sconfitto e che la priorità è continuare ad investire sulla campagna di vaccinazione e sui comportamenti prudenti e corretti di ciascuno di noi”. Lo ha scritto in un tweet il ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine della riunione. La notizia, sottolinea il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, “non coglie di sorpresa nessuno”. È, infatti, il“risultato di un’Isola che negli ultimi mesi da un lato ha subito la intensa propaganda contro il vaccino, dall’altro lato è stata meta di milioni di turisti”.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 27 agosto (conc 34/2021)

Ultime notizie: a Trani evasi due pericolosi criminali

A Trani continua la caccia all’uomo. Due criminali, infatti, sono evasi dal carcere. In base alle ultime notizie si tratta di un omicida e di un rapinatore. Il primo è Daniele Arciuli, di 22 anni, il quale è stato arrestato con l’accusa di essere il co-autore dell’assassinio di Gaetano Spera, coetaneo ucciso il 25 marzo 2015 nella villa comunale di Giovinazzo, in provincia di Bari. Il secondo è Giuseppe Antonio De Noja, 28 anni, che insieme al fratello era solito mettere a segno delle rapine in distributori di carburante nella provincia.

Fabrizio Pregliasco: "Basta quarantena per i vaccinati"/ "Potremo toglierla se..."

Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE ha parlato di una “evasione annunciata”. La struttura penitenziaria, infatti, presenterebbe gravi carenze organiche mai sanate. Esse avrebbero contribuito a rendere più semplice la fuga dei detenuti. I due si sono allontanati nel corso dell’ora d’aria, approfittando del fatto che non c’era nessuno a sorvegliare il muro di cinta.

Ultime notizie: partiti dall’Afghanistan gli ultimi due voli italiani

Il bilancio dei morti a causa degli attentati kamikaze in Afghanistan, in base alle ultime notizie, è salito a 170. L’ISIS-K nelle scorse ore ha rivendicato l’attacco. Il presidente americano Joe Biden ha promesso una rappresaglia durissima. La popolazione afghana, intanto, è terrorizzata. Le speranze di abbandonare il Paese, per chi si trova ancora sotto le mani dei talebani, sono sempre meno.

Gli ultimi due voli della Difesa Italiana intanto sono partiti dall’aeroporto internazionale di Kabul ed arriveranno a Fiumicino nella mattina di oggi sabato 28 agosto. A bordo ci sono anche l’ambasciatore Duilio Pontecorvo e il console Tommaso Claudi, i quali erano gli ultimi rappresentanti dell’ambasciata italiana rimasti nell’Emirato islamico. “Il nostro Paese ha fatto il massimo per i profughi afghani”. Lo ha detto Luciano Portolano, il Generale che ha coordinato l’intera operazione di evacuazione.

Ultime notizie: CR7 saluta la Juventus, andrà allo United

L’avventura di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus è terminata: 134 presenze e 112 reti messe a segno in tre anni. L’attaccante portoghese, nella prossima stagione, giocherà con il Manchester United, tra le cui fila ha già militato dal 2003 al 2009.

CR7, in base alle ultime notizie provenienti dall’Inghilterra, ha firmato un contratto biennale da circa 25 milioni più bonus a stagione. Ai bianconeri andranno, invece, 28 milioni di euro come ammortamento. “Il Manchester United è lieto di confermare che il club ha raggiunto un accordo con la Juventus per il trasferimento di Cristiano Ronaldo, previo accordo sulle condizioni personali e mediche. Cristiano, cinque volte vincitore del Pallone d’Oro, finora ha vinto oltre 30 importanti trofei durante la sua carriera, tra cui cinque UEFA Champions League, quattro Mondiali per club FIFA, sette scudetti in Inghilterra, Spagna e Italia e il Campionato Europeo con il Portogallo”. Questa la nota dei Red Devils.



© RIPRODUZIONE RISERVATA