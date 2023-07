India, due donne stuprate e costrette a sfilare nude/ Video, “aiutati anche dalla polizia”

In India nella giornata di mercoledì è stato diffuso, tramite i social, un terribile video in cui si vedono due donne completamente nude sfilare per delle strade rurali nello stato di Manipur, alle porte di una piccola città nella provincia di Kangpokpi. Le scene mostrate risalirebbero, secondo quanto si è appreso in un secondo momento, al 4 maggio, giornata successiva allo scoppio di alcuni grossi e violenti scontri etnici tra la popolazione Meitei e la comunità Kuki.

Nel video di pochi secondi diffuso in India, ma presto rimbalzato in tutto il mondo, si vede un folto gruppo di uomini condurre, forzatamente, le due donne completamente nude lungo la strada, prima di addentrarsi in un campo. Dalle successive ricostruzioni basate sulle denunce presentate, si è appreso come una delle due abbia circa 20 anni, mentre l’altra una 40ina, ed entrambe appartengono alla comunità minoritaria dei Kuki. Sempre secondo la denuncia presentata alle autorità dell’India dalla più giovane delle due donne protagoniste (loro malgrado) del video, lei è anche stata stuprata dal gruppo di uomini, composto da circa un centinaio di Meitei.

Cosa sappiamo del video delle due donne stuprate in India

Insomma, nonostante i contenuti aberranti, il video delle due donne nude che sfilano per strada in India è presto rimbalzato ovunque, portando anche il presidente indiano, Narendra Modi, a schierarsi dalle parte delle vittime. Secondo Modi, infatti, “qualsiasi società civile dovrebbe vergognarsi di quanto successo. Il mio cuore è pieno di dolore e rabbia”. Contestualmente, le autorità hanno aperto le indagini che hanno portato già all’arresto di alcuni dei protagonisti uomini delle violenze.

Da quanto si è ricostruito, le due donne che si vedono nel video diffuso in India sono state catturate in seguito all’assalto della città di Phainom per mano di circa un migliaio di uomini di etnia Meitei. Le due, assieme ad altri tre abitanti (un’altra donna e due uomini) sono scappate cercando riparto nella foresta. Soccorsi dalla polizia dell’India, però, sono stati poi tutti consegnati nelle mani degli assaltatori che hanno ucciso i due uomini e costretto le tre donne (anche se una non compare nel video) a spogliarsi per poi sfilare. Fortunatamente, grazie all’aiuto di alcuni abitanti del luogo, le tre donne sono riuscite a fuggire, mettendosi in salvo prima che la situazione degenerasse ulteriormente.

