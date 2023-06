Biden: nuova gaffe all’incontro con Modi/ Video, Presidente scambia l’inno indiano per quello USA

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden nella giornata di oggi ha accolto il suo omologo indiano Neranda Modi a Washington per un incontro ufficiale alla Casa Bianca. Lo scopo era quello di accentuare la cooperazione strategica tra i due paesi, forse per frenare la sempre più accentuata unione tra l’India e la Russia, dopo che la prima non ha mai formalmente condannato l’aggressione all’Ucraina dello scorso febbraio e non ha mai interrotto gli scambi commerciali con il Cremlino. Tuttavia, come sempre più frequentemente accade nelle occasioni pubblica, il presidente USA si è reso nuovamente soggetto di una gaffe che, seppur sia stata poco accentuata, non è sfuggita agli attenti osservatori online, diventando immediatamente virale.

DALL'UCRAINA A TAIWAN/ Quel patto Xi-Putin che l'Occidente fa ancora finta di non vedere

La gaffe di Joe Biden: confuso l’inno indiano con quello americano

Insomma, sicuramente Joe Biden verrà ricordato anche come uno dei presidenti americani più propensi alle gaffe e alle figuracce in pubblico. Particolarmente frequenti le cadute, avvenute già da una bicicletta, dalle scale del jet presidenziale e sul palco della cerimonia di diploma dei cadetti dei Marines americani. Questa volte, però, il presidente non è inciampato da nessuna parte, circostanza che fortunatamente non gli hai mai causato problemi o danni fisici, ma ha confuso l’inno americano.

"Russia ha munizioni prodotte in Usa"/ Aziende negano: l'ombra del mercato nero

Poco prima dell’incontro ufficiale tra Joe Biden e Neranda Modi, che si è svolto lontano dalle telecamere, probabilmente all’interno della Sala Ovale della Casa Bianca a Washington, il protocollo prevede che i leader posino uno vicino all’altro per fotografi e giornalisti, rendendo omaggio con l’ascolto dei rispettivi inni nazionali. Ad aprire la celebrazione, però, è stato l’inno indiano Jana Gana Mana (tradotto in “Tu sei il dominatore delle menti di tutti), al quale il presidente USA Joe Biden ha reagito portandosi la mano al cuore. Sono passati 17 lunghissimi secondi prima che il presidente si rendesse conto della gaffe e, timidamente con movimenti lenti e forse calcolati, riportasse la sua mano alla posizione di partenza, distesa lungo il fianco.

Usa, bambino di 2 anni spara e uccide mamma incinta/ "Stava giocando con la pistola carica"

Il video della gaffe di Joe Biden

🇺🇸 #USA — Joe #Biden, insieme al primo ministro indiano #Modi, abbassa lentamente la mano dal cuore dopo aver realizzato che quello che stanno suonando è in realtà l’inno nazionale indiano@ultimora_pol pic.twitter.com/zgJirgA84V — Ultimora.net – POLITICS (@ultimora_pol) June 22, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA